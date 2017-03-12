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Двух братьев осудили через 15 лет после убийства предпринимателя и его маленького сына

13.03.2017 19:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Братьев Магомеда и Намига Оджахвердиевых — гражданина Казахстана и гражданина Грузии — приговорили к 24 и 25 годам лишения свободы соответственно. Суд Могилевской области признал их виновными в убийстве бобруйского предпринимателя и его маленького сына, совершенном более 15 лет назад.


Фото: Reuters

Преступление произошло в сентябре 2001 года. Житель Бобруйска стал жертвой разбойного нападения, которое завершилось убийством с особой жестокостью. Обвиняемые знали, что у предпринимателя есть крупная сумма денег. Они напали на мужчину, били по голове, проломили череп. Жертва погибла на месте нападения, а братья забрали более 9 млн неденоминированных рублей.

Нападавшие забрали и ключи от квартиры убитого. Вломились в нее, когда там были жена убитого предпринимателя и двое маленьких детей. Угрожая ножом, Оджахвердиевы связали женщину и детей, всунули им в рот кляпы и потребовали денег.

Обыскав квартиру, братья завладели деньгами и имуществом еще почти на 70 тыс. долларов. Они решили не оставлять свидетелей и, открыв вентили конфорок газовой плиты на кухне, скрылись с места преступления.

Однако соседи услышали крики о помощи, вызвали милицию, перекрыли газ. Женщину и ее дочь спасли. Мальчик умер от механической асфиксии.


Фото: Reuters

Преступников нашли в России спустя почти 11 лет после убийства. Оба отбывали длительные сроки в колониях за бандитизм. В прошлом году после длительных процедур российская сторона приняла решение о временной, на три месяца, выдаче братьев белорусской стороне для проведения следствия.

Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда постановила обвинительный приговор по уголовным делам в отношении братьев по нескольким статьям.

Оба брата признаны виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, и угрозы применения такого насилия, разбое, совершенном повторно, группой лиц, с проникновением в жилище, с целью завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжкого телесного повреждения, двойном убийстве, в том числе малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке. Братья освобождены от назначенного наказания по статье «Разбой» в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

 
 
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Когда белорусское правосудие их нашло, оба отбывали длительные сроки в колониях России за бандитизм.

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