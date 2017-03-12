|
Лукашенко сделает Беларусь первой страной с беспилотными авто
13.03.2017 19:08 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Беларусь в ближайшее время может разрешить широкое использование беспилотных автомобилей. Президент республики
«Мы высказали идею беспилотных автомобилей – нужно создать регулирование в Беларуси, чтобы разрешить движение по дорогам таких автомобилей. И Александр Лукашенко не просто поддержал эту идею, а согласился сам проехать на таком автомобиле, когда это будет возможно», - рассказал Прокопеня.
По его мнению, республика может стать одной из первых в мире стран, которая разрешит всеобщее использование «беспилотников» на дорогах.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии