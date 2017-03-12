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Лукашенко сделает Беларусь первой страной с беспилотными авто

13.03.2017 19:08 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь в ближайшее время может разрешить широкое использование беспилотных автомобилей. Президент республики Александр Лукашенко уже одобрил эту идею, сообщает БЕЛТА со ссылкой на предпринимателя Виктора Прокопеня.

«Мы высказали идею беспилотных автомобилей – нужно создать регулирование в Беларуси, чтобы разрешить движение по дорогам таких автомобилей. И Александр Лукашенко не просто поддержал эту идею, а согласился сам проехать на таком автомобиле, когда это будет возможно», - рассказал Прокопеня.

По его мнению, республика может стать одной из первых в мире стран, которая разрешит всеобщее использование «беспилотников» на дорогах.

 
 
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Президент республики Александр Лукашенко не только поддержал эту идею, но и вызвался проехать на таком автомобиле.

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