Беларусь в ближайшее время может разрешить широкое использование беспилотных автомобилей. Президент республики Александр Лукашенко уже одобрил эту идею, сообщает БЕЛТА со ссылкой на предпринимателя Виктора Прокопеня.

«Мы высказали идею беспилотных автомобилей – нужно создать регулирование в Беларуси, чтобы разрешить движение по дорогам таких автомобилей. И Александр Лукашенко не просто поддержал эту идею, а согласился сам проехать на таком автомобиле, когда это будет возможно», - рассказал Прокопеня.

По его мнению, республика может стать одной из первых в мире стран, которая разрешит всеобщее использование «беспилотников» на дорогах.