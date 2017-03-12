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«Мы граждане Беларуси!»: спортсмены получили первые паспорта
13.03.2017 20:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Под девизом «Мы граждане Беларуси!» сегодня 14-летние спортсмены получали свои
«Если каждый человек будет думать, что от него ничего не зависит, то это ущербная психология. Наоборот, зависит - и от каждого, и от всех вместе. Ведь власть в Беларуси в этой непростой экономической ситуации делает для людей все возможное. И если каждый человек будет думать, что власть сама справится с проблемами, то это неправильная позиция», - сказал Рыженков.
Паспорта получили спортсмены из Минска, Витебской и Гомельской областей. Акция посвящена Дню Конституции, который в Беларуси отмечают 15 марта.
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