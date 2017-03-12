Под девизом «Мы граждане Беларуси!» сегодня 14-летние спортсмены получали свои первые паспорта . В здании Национального олимпийского комитета их торжественно вручил первый замглавы Администрации президента республики Максим Рыженков, передает «МИР 24».

«Если каждый человек будет думать, что от него ничего не зависит, то это ущербная психология. Наоборот, зависит - и от каждого, и от всех вместе. Ведь власть в Беларуси в этой непростой экономической ситуации делает для людей все возможное. И если каждый человек будет думать, что власть сама справится с проблемами, то это неправильная позиция», - сказал Рыженков.

Паспорта получили спортсмены из Минска, Витебской и Гомельской областей. Акция посвящена Дню Конституции, который в Беларуси отмечают 15 марта.