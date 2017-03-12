Белорусская IT-индустрия готова сделать шаг вперед. В стране собираются выпускать беспилотные автомобили. Проект сегодня одобрил президент республики Александр Лукашенко, сообщает корреспондент «МИР 24 »Андрей Алексеенко.

С виду развлечение и не более, но белорусские мобильные приложения, одно из которых, например, умеет распознавать и оценивать эмоции, за полгода приносят миллионы долларов разработчику и пополняют бюджет страны.

Однако в белорусском парке высоких технологий мало собственных производителей, а больше тех, кто работает на зарубежные бренды. Инвесторы предлагают президенту выпускать в стране свой продукт, но законы не поспевают за развитием технологий. Например, белорусским программистам прорекламировать свой продукт на мировой площадке сложно. Для этого требуется масса разрешений. IT-специалисты просят президента упростить процедуру.

«Не вопрос! Это даже нам будет в плюс. Мы благодаря вам уйдем от бумаготворчества. Только сначала определимся, что можно, что нельзя, чтобы процесс был прозрачным», - говорит президент.