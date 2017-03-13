Совместная штабная тренировка с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2016/2017 учебном году с 13 по 17 марта проводится совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Олега Белоконева.

Тема СШТ — «Планирование применения региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Целью проводимого мероприятия является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ (С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь.

СШТ является плановым мероприятием в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения «Запад‑2017», которое пройдет в сентябре на нашей территории.

К тренировке привлекаются структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил, оперативные группы республиканских органов государственного управления, штабов зон территориальной обороны, объединений Вооруженных Сил, а также оперативная группа Вооруженных сил Российской Федерации.

СШТ проводится на стационарных пунктах управления.