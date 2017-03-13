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«Мы – граждане Беларуси!»

13.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Беларуси у каждого молодого человека есть возможности для самореализации. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова, которая дала старт всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!» с вручением паспортов.

Как отметила Наталья Кочанова, получение основного документа — знаковое событие в жизни каждого человека, и этот день так или иначе остается в памяти. «Вы становитесь полноправными гражданами нашей страны. И именно от вас зависит, какой она будет завтра и в последующие годы, потому что на молодежь сделана ставка в Беларуси», — подчеркнула она, обращаясь к присутствующим на церемонии.

По словам главы Администрации Президента, у каждого молодого человека есть возможности реализовать себя — учиться, работать, заниматься спортом, развивать творческие способности. При этом она обратила внимание на то, что за мирной жизнью стоит труд каждого белоруса, граждан, которые работают в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях, в организациях, учреждениях, делая все возможное, чтобы от года к году страна становилась еще более сильной и процветающей.

Из рук Натальи Кочановой важнейшие документы получили 14‑летние белорусы из регионов и Минска — отличники учебы, участники научно-практических конференций, победители и призеры республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад. Посвященная Дню Конституции всебелорусская акция проходит 10–15 марта во всех регионах страны. При этом основная задача — способствовать становлению позиции гражданина, повышению правовой и информационной культуры юношей и девушек, информировать юных граждан об их правах и обязанностях, основах законодательства и государственного устройства, современной внутренней и внешней политике страны.

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси у каждого молодого человека есть возможности для самореализации. Такое мнение высказала глава...

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