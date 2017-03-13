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Международная конференция

13.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Международная конференция по вопросам противодействия терроризму с участием начальников генеральных штабов вооруженных сил государств — участников СНГ пройдет 15 марта в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. В мероприятии примут участие делегации России, Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Конференция открывает цикл совместных мероприятий, посвященных 25‑летию Совета министров обороны государств — участников Содружества и направленных на решение практических задач в сфере обороны и безопасности. Совместное обсуждение вопросов противодействия международному терроризму будет способствовать всестороннему наращиванию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и совместных приоритетов стран интеграционного объединения.

БЕЛТА

 
 
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Международная конференция по вопросам противодействия терроризму с участием начальников генеральных...

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