В подразделениях 1‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в эти дни горячая пора. В разгаре этап слаживания зенитных ракетных дивизионов. Как сообщил начальник штаба — первый заместитель командира воинской части подполковник Григорий Зудов, одновременно со слаживанием подразделений осуществляется подготовка боевых расчетов к тактическим учениям с боевой стрельбой, которые пройдут в этом году на полигоне Российской Федерации Ашулук, а также к отборочному этапу международного конкурса боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба».