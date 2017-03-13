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Стрелять — только на отлично

13.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В подразделениях 1‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в эти дни горячая пора. В разгаре этап слаживания зенитных ракетных дивизионов. Как сообщил начальник штаба — первый заместитель командира воинской части подполковник Григорий Зудов, одновременно со слаживанием подразделений осуществляется подготовка боевых расчетов к тактическим учениям с боевой стрельбой, которые пройдут в этом году на полигоне Российской Федерации Ашулук, а также к отборочному этапу международного конкурса боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба».


Рядовой Андрей Пужель

 
 
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В подразделениях 1‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны...

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