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13.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Недавно на строевом плацу 188‑й гвардейской инженерной бригады прошли торжественные проводы военнообязанных, призванных из запаса. Все они, прибыв на сбор в эту воинскую часть, в ходе комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил выполняли учебно-боевые задачи по обеспечению переправы войск через реку Свислочь. Некоторые из них поделились впечатлениями…

Андрей Чипунов отслужил срочную военную службу в 83‑м отдельном аэродромно-инженерном полку. Предложили продолжить службу по контракту — он не раздумывая согласился. И в общей сложности отдал армии в этой воинской части четырнадцать лет. Сегодня прапорщик запаса Чипунов — инструктор по вождению в одной из автошкол Бобруйска.


Прапорщик запаса Алексей Старовойтов

 
 
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Недавно на строевом плацу 188‑й гвардейской инженерной бригады прошли торжественные проводы...

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