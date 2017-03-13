Старший авиационный техник технического расчета по радиоэлектронному оборудованию лейтенант Дмитрий Нагула служит в в/ч 06752 совсем недавно. Молодой офицер продолжил семейную династию.



Его отец Александр Владимирович — подполковник. В свое время служил авиационным бортовым техником в 65‑й транспортно-боевой вертолетной базе, ныне он старший преподаватель кафедры воздушных судов и авиационного оборудования на военном факультете в Белорусской государственной академии авиации.

Путь Дмитрия в армию оказался извилист. Успешно окончив факультет гражданской авиации в БГАА, он остался работать преподавателем в родной альма-матер. В его активе было обучение и на военной кафедре.

— После выпуска я должен был отработать два года, — пояснил лейтенант Нагула. — Однако спустя некоторое время пришло извещение о том, что младших офицеров запаса призывают на год в Вооруженные Силы. Я прибыл в военный комиссариат, прошел медицинскую комиссию, оформил документы. Вскоре меня распределили в авиационную эскадрилью в/ч 06752.

Конечно, разница между уютным теплым кабинетом и продуваемым всеми ветрами аэродромом существенная. Инженерно-технический состав несет свою ответственную вахту и в дождь, и в снег, и в жару, и в мороз… Работают без оглядки на календарь. В будни и праздники. Днем и ночью. В их руках не только крылатые машины — еще и жизни летчиков, которые поднимают в небо самолеты.

— Когда прибыл в эскадрилью, встретили меня тепло, дружелюбно, — вспоминает Дмитрий. — Приняли в свой коллектив, помогли в становлении. Опытные военнослужащие объяснили, как вести себя на аэродроме, рассказали об особенностях работы с оборудованием. Сослуживцы относятся ко мне как к своему, доверяют. А это дорогого стоит.

Лейтенант Дмитрий Нагула в авиачасти уже почти полгода. Военная служба ему нравится. Через семь месяцев закончится срок призыва из запаса, однако офицер планирует остаться в армейском строю:

— Друзья иногда спрашивают: «Интересно ли служить в армии?». Всегда отвечаю: «Несомненно!». Провожаешь в полет товарищей, затем всегда с волнением ждешь их возвращения… Это чувство трудно передать словами. И когда летчики приземляются на аэродроме, на сердце спокойно и радостно — потому что в этом полете участвовала и частичка твоей души… Уверен, что именно здесь мое настоящее призвание. Поэтому будем служить!

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора