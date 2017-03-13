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«Сердца» самолётов в надёжных руках

13.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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С героем этой публикации Павлом Стахейко, тогда еще курсантом военного факультета в Белорусской государственной академии авиации, я познакомился, когда он защищал дипломную работу. Наблюдая за тем, с каким воодушевлением Павел докладывал о новых методах увеличения мощности и маневренности турбореактивных двигателей, понял: он очень любит свою новую профессию…

— Я всегда хотел стать военным, — признался молодой авиаспециалист. — Самолеты и вертолеты восхищали с детства. Учиться в академии было очень интересно, хотя порой и нелегко. Но ведь не зря говорят: тяжело в учении — легко в бою… Преподаватели за эти годы научили нас многому.

Особенно запомнились занятия под руководством старших преподавателей кафедры воздушных судов и авиационного оборудования подполковников Александра Нагулы и Виталия Городничука. Я им за науку очень благодарен.

Буду служить на должности старшего авиационного техника в одной из авиачастей. В ближайших планах — совершенствование своих профессиональных знаний и навыков.

Денис Малышиц, «Ваяр», фото автора

 
 
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С героем этой публикации Павлом Стахейко, тогда еще курсантом военного факультета в Белорусской...

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