Родом Ян Гученко из Могилева. Он учился в средней школе № 43, затем в Плещеницком государственном училище олимпийского резерва. С детства юноша увлекался спортом (Яну еще не было 15 лет, когда он стал кандидатом в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ) — и в конце концов решил сделать спорт своей профессией. В 2012 году он поступил в Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.

Сначала студент Гученко прошел на военном факультете курс обучения по программе подготовки младших командиров. 2 июня 2014 года он принял Военную присягу. А поскольку юноша выказал явные способности при освоении военной науки, ему предоставили возможность постигать ее на более высоком уровне.

В 2015 году Ян завершил обучение по программе подготовки офицеров запаса. И был уверен: это правильное решение, ведь в глубине души он всегда допускал возможность сменить пиджак на китель. Вскоре такая перспектива появилась.

Год молодой специалист проработал в Гродно учителем физической культуры и спорта средней школы № 15 имени Д. М. Карбышева. А в октябре прошлого года Яна призвали на военную службу офицеров по призыву. Его назначили командиром учебного взвода учебной мотострелковой роты 307‑й гвардейской школы подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра. Офицер и сегодня занимает эту должность.

— Не скажу, что все сразу стало получаться идеально, — поделился гвардии лейтенант Гученко. — А помогло то, что я человек коммуникабельный. Быстро нашел общий язык с коллегами, научился работать с солдатами. Задачу облегчало то, что у меня уже был педагогический опыт, опыт проведения спортивно-массовых мероприятий. Но самое главное, я нашел поддержку у сослуживцев — командиров учебных взводов, рот. Их советы порой были бесценными.

К слову, отец Яна Юрий Михайлович — прапорщик запаса. А его дед Михаил Матвеевич был офицером — и, что примечательно, тоже служил в Печах. Вот как судьба распоряжается!.. Вряд ли, думается, это случайное совпадение.

— В нашей 307 шпс, кстати, служат еще три офицера по призыву, — рассказал Ян. — Это гвардии лейтенанты Александр Татур, Юрий Мацкевич и Дмитрий Лукашенко. Мы поддерживаем дружеские отношения. А крепко я подружился с начальником физической подготовки 12 шпс гвардии лейтенантом Дмитрием Тарасовым. Мы вместе учились в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, только он был на курс старше и, в отличие от меня, выпускник военного факультета. Мы вместе снимаем квартиру в Печах (общежития надоели за время учебы в вузе…), за поднайм, конечно, получаем компенсацию.

Ян признался, что уже привык к военному городку, успел полюбить Борисов. Он философски относится к нынешней ситуации:

— Считаю, что ни происходит в жизни — все к лучшему. Я привык к своей нынешней работе. Особенно оценил службу, когда увидел результаты собственного труда. И как радостно было на душе, когда начальник 307 шпс объявил мне благодарность за успешное проведение комплексного контрольного занятия с новобранцами!..

Елена Романова, «Ваяр», фото Александра Клыбика