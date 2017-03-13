25 марта в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится день открытых дверей.

В ходе его проведения будет разъяснен порядок приема и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по факультетам, предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 220, Военная академия.

Проезд от станции метро «Уручье» автобусами № 15, 99, 271, 286, 343, 396 до остановки «Военная академия».

Начало в 10.00 в клубе «Ракетчик».