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День открытых дверей

13.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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25 марта в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится день открытых дверей.

В ходе его проведения будет разъяснен порядок приема и обучения в Военной академии, проведена экскурсия по факультетам, предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения.

День открытых дверей будет проводиться по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 220, Военная академия.

Проезд от станции метро «Уручье» автобусами № 15, 99, 271, 286, 343, 396 до остановки «Военная академия».

Начало в 10.00 в клубе «Ракетчик».

 
Теги: Минск
 
 
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25 марта в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» состоится день открытых дверей. В...

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