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Теплотрассу в Сухарево полностью восстановили
13.03.2017 21:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар – Sputnik. Поврежденный участок теплотрассы в столичном микрорайоне Сухарево полностью восстановлен, сообщил Sputnik в понедельник начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.
© Фото: youtube
Авария на трубопроводе в районе улиц Мачульского и Янковского в Минске
"Непосредственный ремонт участка был окончен еще до полудня, а к двум часам дня начали заполнять магистраль терлоносителем", – рассказал Sputnik Мальков.
Таким образом, уже вечером в понедельник все котельные были переведены на совместную с ТЭЦ-4 работу – нагрузка на них стала меньше.
Отключенных от теплоснабжения потребителей не было уже днем в понедельник. Сейчас воскресная авария на участке, по информации энергетиков, никак не сказывается на минчанах.
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Ремонтные работы на участке были завершены еще до обеда, а к 20:00 сети были введены в нормальную схему работы.
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