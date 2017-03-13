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Теплотрассу в Сухарево полностью восстановили

13.03.2017 21:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 мар – Sputnik. Поврежденный участок теплотрассы в столичном микрорайоне Сухарево полностью восстановлен, сообщил Sputnik в понедельник начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.

Теплотрассу в Сухарево полностью восстановили
© Фото: youtube
Специалисты продолжают чинить прорыв теплотрассы в Сухарево

Авария на трубопроводе в районе улиц Мачульского и Янковского в Минске произошла около 12:40 в воскресенье 12 марта. В интернете появились фото "тумана", минчане назвали ЧП "столичным филиалом Долины гейзеров".

"Непосредственный ремонт участка был окончен еще до полудня, а к двум часам дня начали заполнять магистраль терлоносителем", – рассказал Sputnik Мальков.

Таким образом, уже вечером в понедельник все котельные были переведены на совместную с ТЭЦ-4 работу – нагрузка на них стала меньше.

Отключенных от теплоснабжения потребителей не было уже днем в понедельник. Сейчас воскресная авария на участке, по информации энергетиков, никак не сказывается на минчанах.

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Теги: Минск
 
 
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Ремонтные работы на участке были завершены еще до обеда, а к 20:00 сети были введены в нормальную схему работы.

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