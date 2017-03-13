МИНСК, 13 мар – Sputnik. Для защиты подростков от так называемых "групп смерти" в социальных сетях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Девятовский призвал родителей отдавать детей в спорт.

Дискуссия вокруг так называемых "групп смерти" в соцсетях остро разгорелась в Беларуси: все больше молодых людей выполняют "задания" незнакомцев из небезопасных сообществ в интернете и в итоге пытаются свести счеты с жизнью.

"Задача (по профилактике детских самоубийств – Sputnik), конечно, глобальная и сложная (…) Дико, конечно, слышать о том, что родители могли не увидеть разрезы (на руках – Sputnik) у ребенка, но есть, слава богу, небезразличные друзья. Да, понимаю, родители работают и приходят поздно, так чем занять ребенка? Я неустанно пропагандирую – отдавайте в спорт", – отметил Девятовский в эфире телеканала "Беларусь 1".

Парламентарий также заявил, что в разных кружках ребенок может найти себе взрослого авторитета в виде тренера, новых друзей, а заодно и занять свободное время.

Инициативу Девятовского поддержал и первый зампредседателя ЛДПБ Олег Гайдукевич: политик отметил, что большинство проблем с "группами смерти" связано с тем, что родители не занимаются детьми. "Нас отдавали на музыку, в спорт, на танцы, а сейчас что? На, посмотри телевизор или в планшет поиграй", – констатировал Гайдукевич.