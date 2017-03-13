Доброоооое утрооооо!

Наконец-то ученые доказали, что мы зеваем не только потому, что хотим показать собеседнику, как он нам неинтересен, или не высыпаемся ! Порой достаточно увидеть зевающего напротив коллегу, зевнуть самому — как через несколько минут зазевает весь офис. Просыпайтесь, пора работать, — а пока расскажем, почему зевота так заразительна !





ВАЖНОЕ

Ура, у нас будет IT-страна! Это не мы размечтались, это президент пообещал! Он вчера навестил компании Виктора Прокопени (да-да, того самого, который почти год провел в СИЗО ). Много говорили о продуктовых и аутсорсинговых компаниях, беспилотниках и прочем. Ну и Александр Лукашенко одобрил создание в Беларуси условий для использования беспилотных автомобилей — и даже пообещал лично протестировать первый белорусский продукт!

В понедельник в Орше и Бобруйске прошли суды над активистами и журналистами, которые были задержаны после прошедших накануне «Маршей нетунеядцев». Также судебные заседания состоялись в Бресте и Гомеле. Кому, сколько и за что дали — смотрите здесь . Евросоюз, кстати, призвал власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных.





« Экономика на пальцах» у нас была огненная ! Помните, в конце прошлой недели президент провел два совещания , которые взбудоражили всю страну? Так он наконец отреагировал на марши белорусов, которые вышли протестовать против декрета № 3. Так вот Чалый вчера заявил, что озвученные на этих мероприятиях новшества направлены на то, чтобы ближе к концу года тихо отменить спорный декрет!

Столичная милиция рассказала, что в группе «Синий кит» тысяча минских школьников, но ситуация под контролем правоохранителей. Напомним, в Беларуси возбуждено два уголовных дела , в которых фигурирует группа смерти. К счастью, никто из детей не свел счеты с жизнью, но многие родители запаниковали. Вот здесь нам рассказали, как нужно вести себя взрослым, стоит ли проверять странички своих детей в социальных сетях и что будут делать со списком тех, кто уже попал в эту группу.

Турция и Нидерланды продолжают ругаться. Вчера Эрдоган назвал страну-оппонента «банановой республикой » и призвал ввести против нее санкции. В ответ на это глава правительства Нидерландов Марк Рютте отказался извиняться перед Турцией за отказ во въезде в королевство двух турецких министров.

ПОПУЛЯРНОЕ

Вчера суды слушали два резонансных дела. В Минске идет процесс бывшего милиционера и гендиректора ОАО «Миноблавтотранс» Виктора Русака , которого обвиняют в том, что он присвоил себе служебную «Audi А6», покупал за счет предприятия мебель, технику, отправлял сотрудников в рабочее время работать у себя на даче. А в Минском областном суде начали рассматривать дело мамы из Мачулищей, которая в сентябре выбросила новорожденную дочку в мусоропровод. Малышка выжила. Сейчас ее воспитывают бабушка и тетя.

AUTO.TUT.BY посмотрел, как живет ранее популярный авторынок в Ждановичах . Хотя — почему ранее? Выяснилось, что покупать машины на авторынках белорусы все еще не перестали. «Купили подешевле, подкрасили, почистили, натерли и продали подороже. Эта схема до сих пор работает исправно», — смеются продавцы.

В прошлом году недорогие дачи под Минском были нарасхват, а нынешний сезон риелторы называют самым провальным: говорят, даже дешевую дачу люди смотрят по несколько раз, торгуются — и не покупают. REALTY.TUT.BY посмотрел, что, где и почем продают . А на столичном рынке аренды жилья, кстати, предложение впервые за несколько лет заметно превысило спрос — и цены на съемные квартиры стремительно упали .





FINANCE.TUT.BY узнал, кому «повезет» работать за минималку : каких специалистов ищут наниматели на зарплату в 265 рублей. А ведь на эти деньги сейчас есть аж 4,6 тысячи вакансий!

Накануне по БТ показали продолжение так называемого журналистского расследования о последних акциях протеста «Звонок другу». В сюжете известный политик Зенон Позняк, который давно живет в эмиграции, якобы призывал народ больше не выходить на уличные митинги. «Якобы» здесь ключевое слово — и вот что говорит он сам о своем появлении на БТ.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не пропустите чудесный исторический материал: рассказываем о резиденциях наших обеспеченных предков — представителей знаменитых родов Великого княжества Литовского, которые находились или находятся за пределами нынешней Беларуси. Среди них и город в Баварии, и дворец в Берлине, и курорт на Балтике, и другие.





Помните историю о слишком дорогом такси в Минске? Минчанка заплатила за поездку в 10 километров 63 рубля, перевозчик утверждает, что все по закону: он не нарушил законодательство, тарифы указаны у него на табличке. А мы спросили МАРТ и общество защиты прав потребителей, так ли это — и что делать пассажирам, чтобы защитить себя от таких вот «честных» перевозчиков .

В Скиделе попрощались с погибшими от взрыва на сахарном заводе — умерли уже три из пятерых пострадавших женщин. Стало известно, что к следственным действиям привлекут представителей польской компании, которая является поставщиком оборудования. «Мы все ждем выводов экспертов. Хотелось бы, чтобы нашлись виновные в этой страшной трагедии», — говорят рабочие.

Анархисты « повесили» памятник городовому в центре Минска — это, оказывается, была акция «против милицейского беспредела». За нее экс-фигуранту «дела граффитистов» дали 15 суток.

Стало известно, что Россию на «Евровидении-2017» в Украине представит Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning. Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности — у нее спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана — и передвигается на инвалидной коляске. В Киеве уже назвали условия приезда россиянки на «Евровидение » — и Юлия им уже не соответствует.





Все новости понедельника, 13 марта

На этой неделе погода принесет в Беларусь все: и солнце, и дожди, и мокрый снег. Так что внимательно смотрите по утрам за окно и одевайтесь соответственно. Хорошего теплого дня вам!

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