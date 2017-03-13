Наконец-то ученые доказали, что мы зеваем не только потому, что хотим показать собеседнику, как он нам неинтересен, или не высыпаемся! Порой достаточно увидеть зевающего напротив коллегу, зевнуть самому — как через несколько минут зазевает весь офис. Просыпайтесь, пора работать, — а пока расскажем, почему зевота так заразительна!
В понедельник в Орше и Бобруйске прошли суды над активистами и журналистами, которые были задержаны после прошедших накануне «Маршей нетунеядцев». Также судебные заседания состоялись в Бресте и Гомеле. Кому, сколько и за что дали — смотрите здесь. Евросоюз, кстати, призвал власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных.
Столичная милиция рассказала, что в группе «Синий кит» тысяча минских школьников, но ситуация под контролем правоохранителей. Напомним, в Беларуси возбуждено два уголовных дела, в которых фигурирует группа смерти. К счастью, никто из детей не свел счеты с жизнью, но многие родители запаниковали. Вот здесь нам рассказали, как нужно вести себя взрослым, стоит ли проверять странички своих детей в социальных сетях и что будут делать со списком тех, кто уже попал в эту группу.
Турция и Нидерланды продолжают ругаться. Вчера Эрдоган назвал страну-оппонента «банановой республикой» и призвал ввести против нее санкции. В ответ на это глава правительства Нидерландов Марк Рютте отказался извиняться перед Турцией за отказ во въезде в королевство двух турецких министров.
AUTO.TUT.BY посмотрел, как живет ранее популярный авторынок в Ждановичах. Хотя — почему ранее? Выяснилось, что покупать машины на авторынках белорусы все еще не перестали. «Купили подешевле, подкрасили, почистили, натерли и продали подороже. Эта схема до сих пор работает исправно», — смеются продавцы.
Накануне по БТ показали продолжение так называемого журналистского расследования о последних акциях протеста «Звонок другу». В сюжете известный политик Зенон Позняк, который давно живет в эмиграции, якобы призывал народ больше не выходить на уличные митинги. «Якобы» здесь ключевое слово — и вот что говорит он сам о своем появлении на БТ.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Не пропустите чудесный исторический материал: рассказываем о резиденциях наших обеспеченных предков — представителей знаменитых родов Великого княжества Литовского, которые находились или находятся за пределами нынешней Беларуси. Среди них и город в Баварии, и дворец в Берлине, и курорт на Балтике, и другие.
В Скиделе попрощались с погибшими от взрыва на сахарном заводе — умерли уже три из пятерых пострадавших женщин. Стало известно, что к следственным действиям привлекут представителей польской компании, которая является поставщиком оборудования. «Мы все ждем выводов экспертов. Хотелось бы, чтобы нашлись виновные в этой страшной трагедии», — говорят рабочие.
Анархисты «повесили» памятник городовому в центре Минска — это, оказывается, была акция «против милицейского беспредела». За нее экс-фигуранту «дела граффитистов» дали 15 суток.
Стало известно, что Россию на «Евровидении-2017» в Украине представит Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning. Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности — у нее спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана — и передвигается на инвалидной коляске. В Киеве уже назвали условия приезда россиянки на «Евровидение» — и Юлия им уже не соответствует.
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