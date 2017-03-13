В подземном переходе, расположенном на пересечении улиц Терешковой, Петруся Бровки и проспекта Московского в Витебске, появились камеры, а также таблички с предупреждающими надписями о круглосуточной видеосъемке.





Напомним, в конце февраля неизвестные вандалы разбили в переходе 40 плиток из керамогранита. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту порчи имущества в общественном месте. Злоумышленников ищут.







