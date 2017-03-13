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В подземном переходе на Московском проспекте установили камеры видеонаблюдения
14.03.2017 07:45 — Новости Общества | Tut.by
В подземном переходе, расположенном на пересечении улиц Терешковой, Петруся Бровки и проспекта Московского в Витебске, появились камеры, а также таблички с предупреждающими надписями о круглосуточной видеосъемке.
Напомним, в конце февраля неизвестные вандалы
Городской отдел Следственного комитета
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Напомним, в конце февраля неизвестные вандалы разбили в переходе 40 плиток из керамогранита. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.
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