﻿ В подземном переходе на Московском проспекте установили камеры видеонаблюдения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В подземном переходе на Московском проспекте установили камеры видеонаблюдения

14.03.2017 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В подземном переходе, расположенном на пересечении улиц Терешковой, Петруся Бровки и проспекта Московского в Витебске, появились камеры, а также таблички с предупреждающими надписями о круглосуточной видеосъемке.


Напомним, в конце февраля неизвестные вандалы разбили в переходе 40 плиток из керамогранита. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту порчи имущества в общественном месте. Злоумышленников ищут.



 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, в конце февраля неизвестные вандалы разбили в переходе 40 плиток из керамогранита. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
IT-страна, суды за марши, дешевые дачи и коварная зевота - все интересное за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика