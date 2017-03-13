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В Житковичском районе парень глушил нерестящуюся щуку палкой: ему грозит штраф в 14 тысяч рублей
14.03.2017 08:41 — Новости Общества | Tut.by
Четверых жителей деревни Осово Солигорского района задержали за одни сутки на озере Червоном, расположенном в Житковичском районе, сообщает
18-летний молодой человек ночью, подсвечивая фонарем, глушил нерестящуюся рыбу палкой. Таким образом он добыл 67 щук, его односельчанин рыбачил на притоке запрещенным «пауком» и выловил 30 щук.
Еще двое других мужчин были задержаны, когда переносили мешки с незаконным уловом — 46 и 26 особей щуки. Один из задержанных утверждал, что рыбу нашел, а другого якобы угостили.
По всем четырем случаям решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Кроме того, мужчинам придется возместить по 207 рублей за каждую особь нерестящейся щуки. Так, 18-летний рыбак, который глушил щуку палкой, заплатит за улов почти 14 тыс. рублей.
Инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что пока запрет установлен всего лишь на щуку, но уже через неделю в Гомельской и Брестской областях начнет действовать запрет на вылов всех видов рыбы. В этот период реки и водоемы будут взяты под особый контроль.
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Четверых жителей деревни Осово Солигорского района задержали за одни сутки на озере Червоном, расположенном в Житковичском районе.
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