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В Житковичском районе парень глушил нерестящуюся щуку палкой: ему грозит штраф в 14 тысяч рублей

14.03.2017 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Четверых жителей деревни Осово Солигорского района задержали за одни сутки на озере Червоном, расположенном в Житковичском районе, сообщает Госинспекция природоохраны.


18-летний молодой человек ночью, подсвечивая фонарем, глушил нерестящуюся рыбу палкой. Таким образом он добыл 67 щук, его односельчанин рыбачил на притоке запрещенным «пауком» и выловил 30 щук.

Еще двое других мужчин были задержаны, когда переносили мешки с незаконным уловом — 46 и 26 особей щуки. Один из задержанных утверждал, что рыбу нашел, а другого якобы угостили.

По всем четырем случаям решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Кроме того, мужчинам придется возместить по 207 рублей за каждую особь нерестящейся щуки. Так, 18-летний рыбак, который глушил щуку палкой, заплатит за улов почти 14 тыс. рублей.

Инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что пока запрет установлен всего лишь на щуку, но уже через неделю в Гомельской и Брестской областях начнет действовать запрет на вылов всех видов рыбы. В этот период реки и водоемы будут взяты под особый контроль.

 
 
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Четверых жителей деревни Осово Солигорского района задержали за одни сутки на озере Червоном, расположенном в Житковичском районе.

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