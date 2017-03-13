В Витебском районе пропал 24-летний инвалид Максим Ходоров. У молодого человека — диагноз «шизофрения». Он мог направиться в любой город Беларуси.





Максим находился в психоневрологическом доме-интернате в деревне Селюты Витебского района. 5 марта около 9.30 самостоятельно покинул учреждение и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Молодой человек зарегистрирован по адресу: Витебск, ул. Смоленская, д. 1, корп. 3.

Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, глаза каре-зеленые, волосы русые. Был одет (предположительно): серый свитер, темные спортивные штаны.

Максима Ходорова официально разыскивает Витебский РОВД.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просим сообщить по номерам телефонов: поисково-спасательный отряд «Ангел»: +375−33−666−60−33, +375−33−666−68−56, +375−25−666−68−56, Витебский РОВД: +375 (29) 513−53−96 или по телефону 102.