|
В Витебском районе пропал инвалид с диагнозом "шизофрения"
14.03.2017 08:35 — Новости Общества | Tut.by
В Витебском районе пропал 24-летний инвалид Максим Ходоров. У молодого человека — диагноз «шизофрения». Он мог направиться в любой город Беларуси.
Максим находился в психоневрологическом доме-интернате в деревне Селюты Витебского района. 5 марта около 9.30 самостоятельно покинул учреждение и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Молодой человек зарегистрирован по адресу: Витебск, ул. Смоленская, д. 1, корп. 3.
Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, глаза каре-зеленые, волосы русые. Был одет (предположительно): серый свитер, темные спортивные штаны.
Максима Ходорова официально разыскивает Витебский РОВД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень мог направиться в любой город Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии