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Лукашенко поздравил Наину Ельцину с 85-летним юбилеем

14.03.2017 08:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем Наину Ельцину, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко поздравил Наину Ельцину с 85-летним юбилеем
РИА Новости
Заявление Бориса Ельцина о выходе из КПСС. Архивные кадры

Супруга первого президента России Бориса Ельцина отмечает во вторник свое 85-летие.

"Вы многое сделали и продолжаете делать для сохранения памяти о деятельности первого президента Российской Федерации, его самоотверженном труде на благо России", – говорится в поздравлении.

Лукашенко также выразил уверенность, что и впредь Ельцина будет оставаться искренним другом народа Беларуси.

Наина Ельцина (в девичестве Гирина) родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области в семье служащего, имеет строительное образование. Замуж за Бориса Ельцина она вышла в 1956 году. С 2008 года входит в попечительский совет Президентского центра Б. Н. Ельцина, активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти первого президента РФ, имеет ряд наград и премий, в том числе международную премию "Оливер" в номинации "За гуманизм сердца", присуждаемую Фондом международной помощи ребенку "Фрэнк", и национальную премию "Олимпия" в номинации "Честь и достоинство".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер выразил уверенность, что и впредь Ельцина будет оставаться искренним другом народа Беларуси.

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