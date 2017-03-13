МИНСК, 14 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем Наину Ельцину, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



РИА Новости Заявление Бориса Ельцина о выходе из КПСС. Архивные кадры

Супруга первого президента России Бориса Ельцина отмечает во вторник свое 85-летие.

"Вы многое сделали и продолжаете делать для сохранения памяти о деятельности первого президента Российской Федерации, его самоотверженном труде на благо России", – говорится в поздравлении.

Лукашенко также выразил уверенность, что и впредь Ельцина будет оставаться искренним другом народа Беларуси.

Наина Ельцина (в девичестве Гирина) родилась 14 марта 1932 года в Оренбургской области в семье служащего, имеет строительное образование. Замуж за Бориса Ельцина она вышла в 1956 году. С 2008 года входит в попечительский совет Президентского центра Б. Н. Ельцина, активно участвует в мероприятиях, посвященных памяти первого президента РФ, имеет ряд наград и премий, в том числе международную премию "Оливер" в номинации "За гуманизм сердца", присуждаемую Фондом международной помощи ребенку "Фрэнк", и национальную премию "Олимпия" в номинации "Честь и достоинство".