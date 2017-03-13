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Прокурор сегодня попросит срок для директора "Миноблавтотранса" Русака
14.03.2017 08:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Государственный обвинитель во вторник 14 марта попросит срок для генерального директора ОАО "Миноблавтотранс" Виктора Русака, который обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Беларуси.
© Sputnik / Анна Нефедова
Во вторник в суде Первомайского района Минска, где рассматривается дело о хищениях в "Миноблавтотрансе", пройдут прения сторон.
Суд над Русаком начался в конце 2016 года, расследовало уголовного дело в отношении обвиняемого УСК по Минской области.
Как отметили в управлении, гендиректор крупнейшего автоперевозчика Минской области, подозреваемый в совершении ряда коррупционных преступлений, был задержан в 2015 году и впоследствии заключен под стражу.
Русак обвиняется в том, что, используя свое служебное положение в личных интересах, желая избежать материальных затрат, систематически использовал труд подчиненных в их рабочее время для выполнения строительных и хозяйственных работ на собственном участке, а также на территории домовладений, принадлежащих родственникам.
Русак ранее уже был фигурантом громкого уголовного дела – о гибели людей на станции метро "Немига" в 1999 году. Тогда он являлся заместителем начальника ГУВД – начальником милиции общественной безопасности.
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Обвиняемый уже один раз попадал под следствие, когда занимал пост заместителя начальника ГУВД Минска.
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