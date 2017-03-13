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Прокурор сегодня попросит срок для директора "Миноблавтотранса" Русака

14.03.2017 08:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар – Sputnik. Государственный обвинитель во вторник 14 марта попросит срок для генерального директора ОАО "Миноблавтотранс" Виктора Русака, который обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Беларуси.

Прокурор сегодня попросит срок для директора "Миноблавтотранса" Русака
© Sputnik / Анна Нефедова
В Минске судят руководителя "Миноблавтотранса" Русака

Во вторник в суде Первомайского района Минска, где рассматривается дело о хищениях в "Миноблавтотрансе", пройдут прения сторон. 

Суд над Русаком начался в конце 2016 года, расследовало уголовного дело в отношении обвиняемого УСК по Минской области. 

Как отметили в управлении, гендиректор крупнейшего автоперевозчика Минской области, подозреваемый в совершении ряда коррупционных преступлений, был задержан в 2015 году и впоследствии заключен под стражу. 

Русак обвиняется в том, что, используя свое служебное положение в личных интересах, желая избежать материальных затрат, систематически использовал труд подчиненных в их рабочее время для выполнения строительных и хозяйственных работ на собственном участке, а также на территории домовладений, принадлежащих родственникам. 

Русак ранее уже был фигурантом громкого уголовного дела – о гибели людей на станции метро "Немига" в 1999 году. Тогда он являлся заместителем начальника ГУВД – начальником милиции общественной безопасности.

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Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый уже один раз попадал под следствие, когда занимал пост заместителя начальника ГУВД Минска.

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