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УВД рассказало, почему задержали журналисток в Орше

14.03.2017 09:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар – Sputnik. Управление внутренних дел Витебского облисполкома уточнило, за что именно были задержаны во время несанкционированной акции "Марш нетунеядцев" в Орше журналисты "Радио Свобода" и "Белсат".

УВД рассказало, почему задержали журналисток в Орше
© Sputnik/ Виктор Толочко
Северинец за "Марш нетунеядцев" в Орше получил 15 суток

Акция в Орше состоялась в воскресенье 12 марта, в ней, по информации разных источников, приняли участие от 300 до 400 человек. В ее ходе правоохранители провели ряд задержаний – сопредседателя оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павла Северинца, а также Галины Абакунчик из "Радио Свобода" и корреспондента "Белсата" Екатерины Бахваловой.

"На требования сотрудников милиции Абакунчик отказалась предоставить документы, подтверждающие ее полномочия на осуществление журналистской деятельности", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что Бахвалова, которая представилась как корреспондент съемочной группы "Белсата", а поскольку телеканал не аккредитован при МИД, она нарушила действующее законодательство.

Как ранее сообщал Sputnik, в понедельник в Орше прошли суды по итогам "Марша нетунеядцев": Бахваалова получила штраф в размере 30 базовых величин (690 рублей), Абакунчик – 25 базовых (575 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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По информации милиции, одна представительница СМИ отказалась показать документы, вторая вообще их не имела.

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