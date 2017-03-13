По данным https://www.pro-n.by/ - Про недвижимость, средняя цена предложения квартир на вторичном рынке в Минске на 06 марта 2017 года составляет 1 181 долл. По сравнению с предыдущим месяцем цена снизилась на 3 доллара. Однокомнатные квартиры предлагаются по цене 1 228 долл за кв. метр (-4 долл, или 0,3%) – продаются за 1 118, двухкомнатные – 1 169 (-1 долл, или 0,1%) – продаются за 1 036, трехкомнатные – 1 145 (-5 долл, или 0,4%), продаются за 970.

В феврале цены на квартиры в Минске практически не изменились. Возможно, причиной этого является январская активность на рынке, так не характерная для начала года. В январе было куплено 746 квартир, что на 20% больше, чем в январе 2016 года. Предыдущая стабилизация цен на вторичном рынке наблюдалась в 2014 году, что впоследствии вызвало некоторый рост цен предложения. Будем надеяться, что цены на квартиры в Минске стабилизируются хотя бы на весенний период, когда наблюдается наибольшая активность со стороны покупателей.

Сегодня цена на однокомнатные квартиры в Минске начинается от 31 000 долл, но это будет условно пригодное для проживания жильё, требующее ремонта. Средний диапазон цен на однокомнатные квартиры – 35-38 тыс долларов. Минимальная цена на двухкомнатные квартиры – 35 000 долл. Это квартиры в домах более чем полувекового возраста, преимущественно 2- и 5-этажных. Наибольшее предложение двухкомнатных квартир находится в диапазоне 45-50 тыс долларов. Цены на трехкомнатные квартиры начинаются от 48 тыс долл. Это квартиры в 2- и 5-этажных домах старого фонда – «хрущевки» и «брежневки». Средний диапазон цен на трехкомнатные квартиры – 60-65 тыс долларов.

К слову, сегодня реально поменять стандартную квартиру на многокомнатную большей площади за минимальную сумму доплаты.

Начало года на рынке жилья не приподнесло никаких сюрпризов: цены стабильны, сделки заключаются,

Во всех административных районах Минска наблюдается снижение цен предложения. Наибольшее снижение отмечено в Ленинском и во Фрунзенском районах – 1,6% и 1,3% соответственно, в остальных – цены практически не изменились.

Самым дорогим районом Минска является Центральный – средняя цена предложения 1 410 долл за кв метр. Самый дешевый район - Заводской (1 035 долл за метр). Разница цен предложения между самым дорогим районом Минска и самым дешевым составляет 35%. Лидером по количеству выставляемых на продажу квартир является Фрунзенский район – 24% от всего предложения.

Из общего числа квартир в Минске, выставленных на продажу, по данным www.pro-n.by – Про Недвижимость, доля 1-комнатных квартир составляет 25%, 2-комнатных - 32%, 3-комнатных - 29% и 4-комнатных – 9%. Остальные 5% - это комнаты (доли в квартирах) и многокомнатные квартиры.

Средняя цена предложения однокомнатных квартир в Минске снизилась на 0,3%, двухкомнатных - на 0,1% и на 0,4% - у трехкомнатных квартир.

Средняя цена квадратного метра в новостройках в Минске – ниже, чем 1000 долларов

В начале марта цены на новостройки не претерпели изменений. По данным https://www.pro-n.by/ - Про недвижимость, на 7 марта средняя цена предложения квадратного метра в новостройках Минска составляет 979 долларов. Однокомнатные квартиры предлагаются по цене 1 008 долл (-1 долл относительно февраля), 2-комнатные – 971 (-3 долл), 3-комнатные – 956 (-5 долл).

Сегодня наблюдается конкуренция между новостройками эконом- класса и квартирами стандартных потребительских качеств на вторичном рынке жилья, главная причина которого – практически одинаковые цены. Какому жилью отдается предпочтение, сказать сложно. Одно очевидно, что новостройки с высокой степенью готовности вызывают больший интерес ввиду того, что есть высокая вероятность, что сдадут их вовремя. Новостройки же на стадии котлована пока вызывают недоверие из-за того, что дома возводятся за счет дольщиков, а привлекать дольщиков становится все труднее вследствие нестабильной экономической ситуации и невысоких доходов населения.

Спрос на квартиры в Минске почти не изменился за год, в Минской области – снизился на 24%

Январь-февраль на рынке жилья Минска показывает устойчивый спрос по сравнению с прошлым годом, сообщает https://www.pro-n.by/ - Про недвижимость. Так, если в 2016 году в январе было зарегистрировано 620 сделок, то в январе 2017-го – 746.

На 9 марта в реестре сделок Национального кадастрового агентства приводятся данные о 938 сделках за февраль, в то время как в феврале 2016 года сделок было 1 037. За первых два месяца в Минске заключено 1 684 договоров, в то время как годом ранее – на 27 меньше (1 657 сделок).

В Минской области спрос на квартиры снизился. Если в январе зарегистрировано столько же договоров, что и в 2016 году (360 сделок), то в феврале спрос оказался ниже, чем в прошлом году. На 9 марта в реестре сделок имеются данные о 341 сделке в феврале. В феврале 2016 года было куплено 560 квартир. За январь-февраль в Минской области куплено 702 квартиры, в то время как годом ранее – 923. По итогам двух месяцев снижение составляет 24%.

В Беларуси в феврале 2017 года зарегистрировано 2 823 договоров. Это на 19% меньше, чем в феврале 2016 года (3 508 сделок). За первые два месяца года в Беларуси куплено 5 288 квартир – на 11% меньше, чем годом ранее. За последние 10 лет наибольшая активность на рынке жилья Беларуси в январе-феврале наблюдалась в 2015 году – 8 037 сделок за два месяца, наименьшая – в 2009 – 3 142 сделки.

В областных центрах спрос на квартиры снизился заметно по сравнению с прошлым годом. Наибольший отток покупателей наблюдается в Минской области (минус 39,1%).

Приведенная ниже таблица показывает спрос на квартиры в областных центрах.

Регион февраль 2016г. февраль 2017г. % Брестская область 381 300 -21,2 Витебская область 378 375 -0,7 Гомельская область 386 339 -12,1 Гродненская область 458 294 -35,8 Минская область 560 341 -39,1 Могилевская область 313 236 -24,6 Минск 1037 938 -9,5



ПРО

По данным Национального кадастрового агентства на 9 марта 2017 года, за январь-февраль спрос на квартиры в Минске вырос на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в Минской области - снизился на 23%, а по Беларуси – снизился на 10%.

0 В блог