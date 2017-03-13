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На Гродненщине начали заготавливать березовый сок

14.03.2017 09:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Лесхозы Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения в нынешнем сезоне планируют заготовить 2 тысячи тонн вкусного напитка. Собранный сок будет отправляться на перерабатывающие предприятия. Как и в предыдущие годы, продукция будет реализовываться населению. Стоимость литра сока остается прежней — 16 копеек, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

— Лесхозы уже подготовили необходимые инструменты, тару и транспорт. Добыча сока — дело тонкое: оптимальная среднесуточная температура должна составлять 5−10 градусов выше нуля. При ночных заморозках, а также дневной температуре выше плюс 10 градусов сокодвижение останавливается, Объем заготовок березового сока в этом году запланирован с учетом потребности консервных заводов и перерабатывающих предприятий. Приобрести сок в лесничествах смогут и граждане, — рассказал ведущий инженер производственного отдела Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения Евгений Думчев.

Желающие заготовить сок самостоятельно смогут это сделать на специально предназначенных участках. Места для сбора помогут определить в лесничестве, здесь же проведут инструктаж и проконтролируют технологию подсочки. Лесной билет, позволяющий собирать сок, можно получить в лесничестве бесплатно.

Штраф за самовольную «выжимку» внушительный — до 20 базовых величин. В прошлом сезоне за нарушение правил заготовки березового сока было составлено пять десятков протоколов.

 
 
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Лесхозы Гродненского государственного производственного лесохозяйственного объединения в нынешнем сезоне планируют заготовить 2 тысячи тонн вкусного напитка....

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