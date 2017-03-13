Корреспондент «Радые „Свабода“» Галина Абакунчик отказалась предъявить документы, а корреспондент «Белсат» Екатерина Бахвалова (Андреева) при себе их не имела. Об этом рассказали в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

В милиции рассказали, что журналистки были доставлены в территориальный отдел внутренних дел «с целью проверки законности осуществления своей профессиональной деятельности».

«На законные требования сотрудников милиции Галина Абакунчик отказалась предоставить документы, подтверждающие ее полномочия на осуществление журналистской деятельности. Екатерина Бахвалова, представившаяся в качестве корреспондента съемочной группы телеканала „Белсат“, соответствующих документов не имела», — отметили в УВД.

Там также напомнили, что телеканал «Белсат» — иностранное средство массовой информации, не аккредитованное при Министерстве иностранных дел Беларуси и корреспонденты, работая на зарубежные СМИ без аккредитации, нарушают действующее законодательство.

Напомним, 13 марта в Орше прошли суды над задержанными днем ранее в ходе «Марша нетунеядцев» активистами и журналистами. Ночь женщины провели в изоляторе временного содержания.

Журналистка «Радыё «Свабода» Галина Абакунчик в суде заявила, что не понимает, какую опасность она представляла для общества, чтобы ее нужно было изолировать на сутки. Судья принял решение оштрафовать журналистку на 25 базовых величин (575 рублей).



Галина Абакунчик на "Марше нетунеядцев" в Орше 12 марта. Фото: Игорь Матвеев

Журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву обвинили в нарушении статьи 22.9 КоАП (Нарушение законодательства о средствах массовой информации). Как было озвучено в суде, Екатерина Андреева (Бахвалова) изготовляла и распространяла продукцию незарегистрированным СМИ; при задержании в здании РУВД отказалась прекратить видеосъемку, чем оказала неповиновение. Журналистка пояснила, что взяла технику у оператора, которого задержала милиция, когда собиралась выключить трансляцию — задержали ее саму. В итоге оказалась в камере с техникой. Свидетелем выступил начальник оперативно-дежурной службы Оршанского РОВД Чернявский Виталий Владимирович. По его словам, журналистка в течение 5 минут не выполняла законных требований прекратить трансляцию. Однако после просмотра видео задержания журналистов выяснилось, что с момента требования прекращения трансляции до ее выключения прошло около одной минуты.



Екатерина Бахвалова на суде в Орше 13 марта

Суд оштрафовал журналистку на 30 базовых величин — 25 базовых за невыполнение требований сотрудников милиции и 5 базовых за работу на «Белсат».