МИНСК, 14 мар — Sputnik. Официальный представитель Главного управлений внутренних дел (ГУВД) Мингорисполкома Александр Ластовский рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" подробности о работе так называемых "групп смерти", появившихся в последнее время в социальных сетях.

Присмотритесь к своему ребенку

Несколько трагических случаев произошли за прошедший месяц среди белорусских детей из-за так называемых "групп смерти": ребята сначала выполняют задания неизвестных кураторов из интернета, рисуют китов или бабочек, однако раз за разом "квесты" становятся все страшнее и могут привести к самоубийству ребенка.

"Посмотрите статусы и тетради ребенка — есть ли нарисованные киты, волны, бабочки. С соблюдением конфиденциальности и прав ребенка, но наблюдайте за появлением порезов на руках, символики или фотографий возле опасных объектов или на крышах", — посоветовал родителям Ластовский.

По словам представителя ГУВД, бывают задания, из-за которых ребенок может просыпаться в 4:20 ночи и смотреть фильм ужасов, или заниматься этим весь день.

Сам Ластовский внимательно изучал работу так называемых "групп смерти" — регистрировался в "ВКонтакте" с фейкового аккаунта и пытался "вступить в игру", однако его быстро заблокировали. "Мою страницу заблокировали спустя полминуты после призыва. И группы искать бесполезно — администрация социальной сети их быстро чистит", — отметил он.

"Киты" и "дельфины"

Позже он смог-таки найти себе "кураторов" — ими оказались 13-летние мальчик и девочка. По предположению Ластовского, детям не хватает внимания, поэтому они "раскручивают" людей, а заодно наслаждаются вниманием к своему аккаунту.

Как рассказал представитель милиции, в подобных группах есть своя терминология. Так, "китами" называют тех, кто хочет совершить самоубийство, а "кураторы" — те, кто им помогают. Есть также и "дельфины" — это те, кто борется с "кураторами" и пытается отговорить "китов" от суицида.

Впрочем, под маской "дельфинов", по словам Ластовского, нередко скрываются все те же "киты" и кураторы, продолжающие склонять подростков к самоубийству.

Сам он также пытался найти себе "китов" с поддельной страницы — начал общаться с девушкой и молодым человеком из России. "Я им честно потом писал, что из милиции, но они не реагировали — были готовы выполнять задания и говорили, что хотят играть", — отметил Ластовский.

По наблюдениям специалиста, в подавляющем большинстве случаев подобные "игры" — детские шалости, но иногда они действительно приводят к трагедии.