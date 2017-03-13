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В Минской области задержали велосипедиста, которого подозревают в нападениях на магазины

14.03.2017 10:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция задержала подозреваемого по делу о разбойном нападении на магазин в Смолевичах. Напомним, мужчина черной маске, угрожая насилием, требовал выдать ему деньги — но в последний момент растерялся и сбежал на велосипеде. Предполагают, что это не первый такой поступок мужчины. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

Подозреваемым оказался ранее судимый 50-летний житель Жодино, работник одного из крупных предприятий города. У мужчины обнаружили шапку с прорезями, а также стилизованный под пистолет сувенир (похожим угрожали продавцу в магазине Смолевичей). При первоначальном опросе задержанный подтвердил свою причастность.

Сотрудники уголовного розыска полагают, что фигурант имеет отношение к двум аналогичным преступлениям в Смолевичском районе. 8 октября кто-то напал на магазин в деревне Калюшки, откуда унес 160 рублей, а еще через месяц — на торговый объект рядом с железнодорожной станцией Барсуки, вынес 7 рублей. Там тоже заметили похожий на пистолет предмет.

— Из рассказа мужчины следует, что объекты выбирались с учетом возможности добраться до места на велосипеде. При этом его не интересовали магазины непосредственно в городе проживания. А расстояние в 10-30 километров считались вполне приемлемыми для велопрогулки, — рассказали в пресс-службе УВД.

Правоохранители выясняют мотивы преступлений. Известно, что мужчина женат и воспитывает детей.

 
 
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В последнем случае нападавший растерялся и сбежал, но милиция все же задержала мужчину.

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