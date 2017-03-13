﻿ За продажу спайсов в Солигорске четыре парня получили от 11 до 16 лет. 21.by
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За продажу спайсов в Солигорске четыре парня получили от 11 до 16 лет

14.03.2017 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд приговорил четырех парней к лишению свободы на срок от 11 до 16 лет, которые организовали продажу спайсов в Солигорске и Солигорском районе. Подробности сообщает Генеральная прокуратура.

В 2014-2016 годах молодые люди торговали спайсами через интернет. Возраст четырех фигурантов — от 20 до 30 лет.

«Им удалось за короткий промежуток времени совершить более 20 эпизодов незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ», — рассказали в Генеральной прокуратуре.

По приговору суда все четверо были признаны виновными по ч.4 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот психотропных веществ). Организатор осужден на 16 лет лишения свободы, остальные — на сроки от 11 до 13 лет с конфискацией имущества.

Как и просил гособвинитель, суд применил конфискацию в собственность государства двух автомобилей, на которых перевозились психотропы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в 10-дневный срок.

 
 
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В собственность государства конфискованы также два автомобиля, на которых перевозились психотропы.

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