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Мэры Орши и Молодечно: диалог с властями – не цель устроителей акций

14.03.2017 10:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Представители властей Молодечно и Орши, где в пятницу и в воскресенье прошли несанкционированные акции против декрета №3 рассказали о своих попытках пообщаться с активистами "маршей нетунеядцев".

Мэры Орши и Молодечно: диалог с властями – не цель устроителей акций
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Молодечно несанкционированная акция прошла в пятницу, по ее итогам лидеры оппозиции по приговору суда Молодечненского района получили по 15 суток административного ареста. В Орше 12 марта на несанкционированной акции задержали более 15 человек. Крупные штрафы были назначены двум белорусским представителям СМИ, сопредседатель оргкомитета по созданию БХД Павел Северинец получил 15 суток ареста.

Как рассказал белорусскому государственному изданию "СБ: Беларусь сегодня" председатель Молодечненского райисполкома Александр Яхновец, около 18:00 пятницы на центральной площади города собрались несколько сотен человек. "Я вышел к людям и предупредил их по мегафону, что мероприятие несанкционированное, поскольку заявка о проведении митинга не подавалась. Тем не менее, я предложил активистам акции пройти в здание райисполкома, где находились руководители структурных подразделений и депутаты парламента по нашим округам. Мы готовы были к обсуждению любых возникших вопросов", — сказал Яхновец.

Мэры Орши и Молодечно: диалог с властями – не цель устроителей акций
© Sputnik / Виктор Толочко
Мэр Молодечно Александр Яхновец (на фото - справа) пригласил всех желающих обсудить проблемные вопросы, однако на его предложение никто не откликнулся

Однако участники акции, по его словам, "от общения демонстративно отказались" и направились к местному отделению налоговой инспекции.

Мэры Орши и Молодечно: диалог с властями – не цель устроителей акций
© Sputnik/ Виктор Толочко
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"Увы, диалог совсем не входил в планы зачинщиков мероприятия. На самом деле эти политики и не собирались решать вопрос с декретом. Смею предположить, среди собравшихся и вовсе не было тех людей, которых этот декрет каким-то образом задел или обидел. Цели у участников мероприятия были совсем другие", — констатировал Яхновец.

Свое мнение высказал изданию и зампред Оршанского райисполкома Олег Смирновский. По его словам, в первой половине дня в воскресенье к зданию исполкома пришли люди. Организаторы мероприятия, среди которых был Северинец и некоторые местные активисты, зачитали при всех бумагу с требованием организовать встречу с представителями власти в формате "круглого стола" и обсудить наболевшие вопросы.

"Я предложил провести такой разговор прямо сейчас и пригласил организаторов в актовый зал райисполкома. Но они оказались явно обескуражены таким поворотом и от моего предложения отказались. Получается, людей созвали, а к беседе оказались не готовы. Для чего же тогда собирались?", — спросил Смирновский.

Он предположил, что организаторам акции "декрет №3 совсем неинтересен, как, собственно, и проблемы конкретных людей их волнуют меньше всего".

"Массовка им нужна для вполне очевидных целей — взорвать ситуацию. Вчистую проиграв все выборные кампании и существенно подрастеряв свой и без того хилый политический капитал, эти политики пытаются теперь сохранить лицо перед внешними спонсорами. Ради этого они готовы реализовать любой, даже самый страшный, сценарий", — сказал зампред Оршанского райисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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