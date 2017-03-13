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МВД Украины хочет оштрафовать Юлию Самойлову за концерт в Крыму
14.03.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Советник министра внутренних дел Украины Андрей Геращенко предложил пропустить российскую конкурсантку "Евровидения" Юлию Самойлову через украинскую границу, а потом привлечь ее к ответственности за выступление в Крыму.
© Sputnik Сергей Гунеев
Призывы со стороны украинских чиновников не пускать Самойлову в Киев на "Евровидение" прозвучали сразу после объявления о том, что она будет представлять Россию на конкурсе. Служба безопасности Украины (СБУ) планирует в ближайшее время принять решение в отношении певицы.
"Пустить Юлию Самойлову в Украину, привлекая ее одновременно к ответственности за нарушение государственной границы. Таким образом, поскольку мы не можем делать исключения для кого бы то ни было и поощрять, таким образом, нарушения порядка пересечения государственной границы Украины", – призвал Геращенко.
Советник министра внутренних дел назвал подобное решение "оптимальных с разных сторон". Согласно действующему законодательству Украины за посещение Крыма гражданам грозит наказание от штрафа до лишения свободы.
"Думаю, что и наши западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению", – отметил Геращенко.
Ранее Европейский вещательный союз уже призывал Украину отказаться от "черных списков артистов" на время "Евровидения" и пропускать любых конкурсантов. Sputnik обратился за комментарием в пресс-службу ЕВС по поводу возможного запрета Юлии Самойловой посещать Украину, однако на данный момент представители организации не ответили за запрос.
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая этого года.
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Европейский вещательный союз уже призывал Украину отказаться от "черных списков" на время проведения "Евровидения".
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