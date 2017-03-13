МИНСК, 14 мар – Sputnik. Советник министра внутренних дел Украины Андрей Геращенко предложил пропустить российскую конкурсантку "Евровидения" Юлию Самойлову через украинскую границу, а потом привлечь ее к ответственности за выступление в Крыму.



© Sputnik Сергей Гунеев Песков: провокации в выборе участника на "Евровидение" нет

Призывы со стороны украинских чиновников не пускать Самойлову в Киев на "Евровидение" прозвучали сразу после объявления о том, что она будет представлять Россию на конкурсе. Служба безопасности Украины (СБУ) планирует в ближайшее время принять решение в отношении певицы.

"Пустить Юлию Самойлову в Украину, привлекая ее одновременно к ответственности за нарушение государственной границы. Таким образом, поскольку мы не можем делать исключения для кого бы то ни было и поощрять, таким образом, нарушения порядка пересечения государственной границы Украины", – призвал Геращенко.

Советник министра внутренних дел назвал подобное решение "оптимальных с разных сторон". Согласно действующему законодательству Украины за посещение Крыма гражданам грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

"Думаю, что и наши западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению", – отметил Геращенко.

Ранее Европейский вещательный союз уже призывал Украину отказаться от "черных списков артистов" на время "Евровидения" и пропускать любых конкурсантов. Sputnik обратился за комментарием в пресс-службу ЕВС по поводу возможного запрета Юлии Самойловой посещать Украину, однако на данный момент представители организации не ответили за запрос.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая этого года.