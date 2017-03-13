﻿ МВД Украины хочет оштрафовать Юлию Самойлову за концерт в Крыму. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МВД Украины хочет оштрафовать Юлию Самойлову за концерт в Крыму

14.03.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 мар – Sputnik. Советник министра внутренних дел Украины Андрей Геращенко предложил пропустить российскую конкурсантку "Евровидения" Юлию Самойлову через украинскую границу, а потом привлечь ее к ответственности за выступление в Крыму.

МВД Украины хочет оштрафовать Юлию Самойлову за концерт в Крыму
© Sputnik Сергей Гунеев
Песков: провокации в выборе участника на "Евровидение" нет

Призывы со стороны украинских чиновников не пускать Самойлову в Киев на "Евровидение" прозвучали сразу после объявления о том, что она будет представлять Россию на конкурсе. Служба безопасности Украины (СБУ) планирует в ближайшее время принять решение в отношении певицы.

"Пустить Юлию Самойлову в Украину, привлекая ее одновременно к ответственности за нарушение государственной границы. Таким образом, поскольку мы не можем делать исключения для кого бы то ни было и поощрять, таким образом, нарушения порядка пересечения государственной границы Украины", – призвал Геращенко.

Советник министра внутренних дел назвал подобное решение "оптимальных с разных сторон". Согласно действующему законодательству Украины за посещение Крыма гражданам грозит наказание от штрафа до лишения свободы.

"Думаю, что и наши западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению", – отметил Геращенко.

Ранее Европейский вещательный союз уже призывал Украину отказаться от "черных списков артистов" на время "Евровидения" и пропускать любых конкурсантов. Sputnik обратился за комментарием в пресс-службу ЕВС по поводу возможного запрета Юлии Самойловой посещать Украину, однако на данный момент представители организации не ответили за запрос.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве 9-13 мая этого года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский вещательный союз уже призывал Украину отказаться от "черных списков" на время проведения "Евровидения".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
За продажу спайсов в Солигорске четыре парня получили от 11 до 16 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика