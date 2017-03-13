«О, с ними уже покончено, они уже на небе», — ответил немец чешскому еврею Ханушу Мюнцу, спросившему о судьбе своих товарищей. Было это в Минске, в августе 1942 года. Друзей Мюнца убили в «душегубке», как только привезли в Беларусь. 22 тысячи других евреев, депортированных из Европы, уничтожили в лагере в Тростенце. По официальным данным, в Тростенце и в урочище Благовщина, вместе с белорусскими жертвами, было уничтожено 206 500 человек. В Минске открылась выставка, посвященная этому лагерю смерти.



Погрузка багажа депортируемых перед сборным пунктом в переулке Кляйне-Шперльгассе, Вена, 1942 год. Источник: архив документов австрийского движения Сопротивления, Вена

Самый большой лагерь смерти на территории Советского Союза

Сам Хануш Мюнц выжил. Ему повезло: из тысячи евреев, с которыми он прибыл в Минск, только 22 человека отправили на принудительные работы в тростенецком лагере. Остальных расстреляли в Благовщине или убили в «душегубках». Из лагеря Хануш Мюнц смог сбежать. Сначала он пробился к партизанам, а с 1944 года и до конца войны служил в Красной Армии. После войны Мюнц вернулся в Чехословакию: там женился и открыл частную стоматологию. Умер он в 2010 году. Это лишь одна судьба, о которой рассказано в буклете, изданном специально к выставке о лагере смерти Тростенец.



Хануш Мюнц летом 1944 года участвовал на параде в Минске. Источник: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

На выставке представлены документы, фотографии и воспоминания о тех, кто был убит в лагере смерти в Тростенце, или о тех, кому чудом удалось спастись. Уже несколько месяцев такая же выставка путешествует по Германии: 8 ноября 2016 года она стартовала в Гамгурге.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Открытие выставки в Гамбурге приурочили именно к 8 ноября, потому что тогда исполнилось ровно 75 лет с того момента, как первый эшелон евреев отправили из Гамбурга в Минск, — рассказывает Сабрина Бобовски, директор Минского международного образовательного центра имени Йоханнеса Рау.

По словам Сабрины, это первая выставка, посвященная конкретно лагерю смерти Тростенец:

— Раньше теме Тростенца уделяли только часть экспозиций других выставок, хотя это был самый большой лагерь смерти на территории Советского Союза.

На выставке рассказывают об историях конкретных людей, европейских евреев и белорусов, которые попали в Тростенецкий лагерь смерти. В экспозиции есть копии их личных документов, писем, открыток, которые хранятся в архивах музеев и в семейных библиотеках.



Карта места уничтожения Малый Тростенец. Проект немецко-белорусской передвижной выставки «Лагерь смерти Тростенец. История и память».

Откуда и когда евреев везли в Тростенец и Благовщину, чтобы убить

Часть выставки посвящена массовому убийству евреев, которых депортировали из Европы в Минск. Первые эшелоны из Гамбурга, Дюссельдорфа, Франкфурта-на-Майне, Берлина, Брно и Бремена пришли в Минск в ноябре 1941 года. В пунктах отправления евреям приказывали явиться в места сбора с ценностями и личными вещами.

В ноябре-декабре в Минск из Германского рейха и протектората Богемии и Моравии доставили около 7 тысяч евреев. Их заселили в дома в Минском гетто, которые освободились после расстрела тысячи местных евреев. Новый район назвали зондергетто, контакты с местными были запрещены. В 1941 году депортированных в Минск евреев еще не уничтожали. Что касается евреев из Минского гетто, к концу этого года было убито около 30 тысяч. 2 марта 1942 года расстреляли около 5 тысяч узников гетто — позже на месте самого массового расстрела появится мемориал «Яма».

В 1942 году эшелоны с евреями из Европы приходят в Минск один за другим. Сначала они едут на станцию «Минск-Товарный», потом — напрямую в лагерь смерти Тростенец. Людей расстреливают в ямах, одежду и багаж отправляют на сортировку в лагерь. До конца года 15 поездов из разных городов Германского рейха, примерно по тысяче человек в каждом, доставят в Благовщину. Почти всех расстреляют.





Исключение составляли евреи, отобранные на принудительные работы в рабочем лагере в деревне Малый Тростенец. Там немцы устроили хозяйство (на территории бывшего колхоза имени Карла Маркса), которое снабжало оккупантов продуктами питания, рабочим инвентарем. Здесь рабочих заставляли чистить «душегубки», сортировать имущество убитых.

— Людей везли в Минск в поездах по несколько дней. Часто бывало, что в Волколвыске на вокзале пассажирские вагоны меняли на вагоны для перевозки животных, — рассказывает Сабрина Бобовски. — Сохранились воспоминания о том, какой это был ад: людям нечего было пить, некуда было сходить в туалет. В одном из поездов в 1942 году люди стояли в вагонах два дня на солнцепеке.



Фото чемодана Рихарда Хирша. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Минск

«Немцы старались сделать все, чтобы от этих людей не осталось и следа»

Историки полагают, что в Тростенце и Благовщине убиты 22 тысячи евреев из разных стран Европы. Кроме того, здесь массово убивали евреев из Минского гетто, партизан и подпольщиков, а также просто жителей Минска. Один из самых массовых расстрелов проходил 28 июля 1942 года, продолжался три дня. Тогда около 10 тысяч евреев выгнали из гетто. Среди них было около 3,5 тысяч немецких евреев и 6,5 тысяч местных евреев. Их расстреляли в Благовщине или отравили в «душегубках».

— В 1943 году немцы уже предполагали, что советская армия придет, и начали убирать следы преступлений, — рассказывает Сабрина Бобовски. — Узников минских тюрем отправляли в Благовщину. Они доставали из могил трупы, сжигали их, а пепел потом отправляли обратно. Документы, которые были в нацистском управлении в Минске, — сожгли. Немцы делали все, чтобы эти люди не просто умерли, а чтобы от них вообще не осталось следа.



Развилка дорог в Благовщине, 1962 год. Фото сделано во время следственных действий. Источник: Национальный архив Латвии, Рига

Чрезвычайная комиссия, которая работала на территории лагеря смерти Тростенец и в Благовщине в 1944 году, пришла к выводу, что в этих местах были убиты около 206,5 тысяч человек. Насчет этой цифры историки сегодня спорят.

— Есть исследователи из Германии, которые говорят, что цифры значительно меньше. Но это не принципиальный вопрос для немецкой стороны. Не только здесь, в Тростенце, сложно определить, сколько людей было уничтожено. Есть такие лагеря и в Восточной Польше — где людей убивали, жгли и точно неизвестно число жертв. Поэтому всегда приходится работать с неким коридором цифр, — говорит Сабрина Бобовски.

Важно рассказывать о судьбах людей, попавших в лагерь смерти в Тростенце

— Для нас важны истории этих людей. Это очень нужно: рассказать более подробно о тех, судьбы которых удалось восстановить, о тех, кому удалось бежать и спастись, — говорит Сабрина Бобовски. — В Чехии, Австрии, Германии жизненными портретами жертв депортаций долго занимались местные инициативы, музеи, общественные организации. Поэтому по евреям Европы было проще искать истории. С белорусскими жертвами было сложнее. Сотрудник Исторической мастерской в Минске Александр Долговский порой просто по телефонному справочнику искал фамилии родственников тех людей, которые были в Тростенце. Удивительно, что эту работу пришлось делать только в 2016 году, хотя некоторые белорусы, пострадавшие там, были известны и жили еще много лет.

В 2015 году в Малом Тростенце наконец открыли мемориал, посвященный лагерю смерти. Он должен стать только частью комплекса, напоминающего об убийствах в Тростенце и Благовщине под Минском.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Нам известно, что в этом году продолжат строительство памятников в Благовщине и Шашковке. Памятники — это, конечно, очень важно для родственников, которые сюда приезжают, — рассуждает Сабрина Бобовски. — Но не менее важна содержательная работа по истории этого места. Было бы очень полезно, если бы на месте лагеря смерти Тростенец был информационный центр. Чтобы люди, которые туда приезжают, могли лучше понять, что там происходило.

Программа выставки. Можно будет пообщаться со свидетелями Холокоста и их родными Выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память» работает с 14 по 16 марта в здании Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны (Минск, проспект Победителей, 8). Вход бесплатный. 14 марта, вторник. 14.00−15.00 — публичный разговор с Татьяной Цукерман (род. в 1949), которая живет в Москве. В одном из погромов в Минском гетто погибли родные Татьяны. Ее матери Рахиль Перельман повезло спастись. Под воздействием рассказов матери Татьяна прилагает много усилий, чтобы сохранить память про Холокост. Она снова и снова рассказывает историю своей семьи. 16 марта, четверг. 12.00 — публичный разговор со свидетелем Куртом Марксом. Он родился в 1929 году в Кельне. В девятилетнем возрасте его, ученика еврейской гимназии «Явне», вместе с другими еврейскими детьми после погрома так называемой имперской хрустальной ночи 1938 года вывезли в Великобританию, в рамках спасательной акции «Киндертранспорт». Курт никогда больше не видел своих родителей. Их вместе с 1158 других евреев 20 июля 1942 года депортировали в Беларусь. Только в 1990-е годы Курт узнал, какая судьба их ждала. 23 марта, черверг. 11.00 — публичный разговор с Галиной Пшеничной. Ее отец, Николай Волохонович, незадолго до освобождения Минска попал в Минскую тюрьму на Володарского. После допросов его вместе с другими отправили на расстрел в Малый Тростенец. Несмотря на полученное во время расстрела ранение глаза, он смог убежать. За более подробной информацией обрашаться в Историческую мастерскую в Минске: chumakova@ibb.by, aliaksandr. dalhouski@ibb.by, тел.: 8 (017) 380-37-17. Белорусско-немецкая передвижная выставка организована Международным образовательным центром (Дортмунд) и Минским международным образовательным центром имени Йоханнеса Рау в сотрудничестве с фондом «Памятник убитым евреям Европы» (Берлин).