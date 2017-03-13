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Беларусь готова к сотрудничеству с Египтом в АПК и военпроме

14.03.2017 10:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Беларусь подтверждает готовность развивать взаимодействие с Египтом по всем направлениям, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник на встрече с государственным министром военной промышленности Арабской Республики Египет Мухаммадом Саидом аль-Ассаром, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Беларусь готова к сотрудничеству с Египтом в АПК и военпроме
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Там отметили, что в ходе встречи белорусский президент обратил внимание на важность  намерений египетской стороны реализовывать соглашения на высшем уровне, о чем свидетельствует и данный визит. Государственный министр прибыл в Минск с делегацией, в составе которой представители разных сфер. Лукашенко также напомнил, что во время его визита в Египет достигнуты важные договоренности с президентом этой страны в различных аспектах сотрудничества.

"Мы в принципе готовы предоставить не только соответствующую помощь в подготовке кадров, но и передаче технологий по всем направлениям сотрудничества, которые вас интересуют. Мы готовы в Египте создавать производства, постепенно развивать их вместе с вами", — сказал Лукашенко.

"Словом, запрещенных тем в сотрудничестве между нашими странами нет. Мы готовы развивать контакты по всем направлениям — от сельского хозяйства до военно-промышленного и оборонного комплексов", — подчеркнул глава государства.

В свою очередь Мухаммад Саид аль-Ассар поблагодарил белорусского лидера за возможность встречи, несмотря на напряженный график. "Этим вы подтверждаете заинтересованность в развитии сотрудничества с Египтом. С нашей стороны также имеется большая в этом заинтересованность", — заявил он.

Госминистр отметил, что вместе с ним в Минск прибыли представители министерств и ведомств. Он выразил уверенность в успешных результатах визита, которые будут на пользу обеим сторонам.

 
Теги: Минск
 
 
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