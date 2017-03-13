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Страны ЕАЭС будут покорять космос вместе

14.03.2017 10:31 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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«Евразийская пятерка» будет покорять космос вместе. Уже через два года страны Евразийского экономического союза создадут объединенную орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), пишут «Известия».

По словам директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николая Кушнарева, ЕЭК в первой половине 2018 года подготовит соответствующее межправительственное соглашение и межгосударственную программу. «Начало совместного использования такой группировки предполагается в 2019 году», - сказал он.

Представители космической отрасли считают такой проект целесообразным. «В дальнейшем это позволит перейти к созданию аналогичных космических систем, не только ДЗЗ, но и связи и навигации, уже в более широких форматах ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС», - прокомментировал член-корреспондент российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин.

Ожидается, что к 2020 году страны ЕАЭС создадут и запустят первый образец совместного космического инновационного аппарата. А уже в 2023 году начнут серийное производство новых спутников, которые во многом будут превосходить иностранные аналоги, а также приступят к развертыванию полномасштабной совместной группировки.

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС
 
 
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К 2019 году страны Евразийского экономического союза создадут объединенную орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования Земли.

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