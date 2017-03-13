«Евразийская пятерка» будет покорять космос вместе. Уже через два года страны Евразийского экономического союза создадут объединенную орбитальную группировку спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), пишут «Известия» .

По словам директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николая Кушнарева, ЕЭК в первой половине 2018 года подготовит соответствующее межправительственное соглашение и межгосударственную программу. «Начало совместного использования такой группировки предполагается в 2019 году», - сказал он.

Представители космической отрасли считают такой проект целесообразным . «В дальнейшем это позволит перейти к созданию аналогичных космических систем, не только ДЗЗ, но и связи и навигации, уже в более широких форматах ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и БРИКС», - прокомментировал член-корреспондент российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин.

Ожидается, что к 2020 году страны ЕАЭС создадут и запустят первый образец совместного космического инновационного аппарата. А уже в 2023 году начнут серийное производство новых спутников, которые во многом будут превосходить иностранные аналоги, а также приступят к развертыванию полномасштабной совместной группировки.