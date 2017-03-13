|
Прокурор попросила для директора "Миноблавтотранса" Русака 6 лет
14.03.2017 11:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар —Sputnik. Государственный обвинитель попросила приговорить генерального директора ОАО "Миноблавтотранс" Виктора Русака к 6 годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Также она попросила суд назначить ему штраф в размере 200 базовых величин.
© Sputnik / Анна Нефедова
Не смотря на то, что Русак, который уже два года находится под стражей, выглядит похудевшим, он до начала заседания суда улыбался пришедшим в суд родственникам, а также шутил, когда журналисты начали его фотографировать.
Прокурор считает, что вина Русака по всем пунктам обвинения в суде полностью доказана, об этом гособвинитель заявила в ходе прений сторон во вторник.
Гособвинитель отметила, что Русак умышленно совершил действия, повлекшие тяжкие последствия для предприятия. По словам прокурора в деле фигурирует сумма более 40 тысяч белорусских рублей.
Прокурор попросила суд при назначении наказания учесть то, что Русак погасил причиненный ущерб.
Русак обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, в общей сложности предприятию, которым руководил обвиняемый, было нанесено ущерба на сумму 450 миллионов, на имущество обвиняемого (автомобили, деньги, квартиры) наложен арест на 8 миллиардов.
Обвинение предъявлено сразу по нескольким статьям УК: ч. 1, 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц повторно), ч. 4 ст. 16 ч. 1 ст. 218 (организация умышленного повреждения имущества, повлекшего причинение ущерба в значительном размере), ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемый, который почти два года находится под стражей, однажды уже попадал под следствие, когда занимал пост заместителя начальника ГУВД Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии