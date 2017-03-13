МИНСК, 14 мар —Sputnik. Государственный обвинитель попросила приговорить генерального директора ОАО "Миноблавтотранс" Виктора Русака к 6 годам лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества. Также она попросила суд назначить ему штраф в размере 200 базовых величин.



© Sputnik / Анна Нефедова В Минске судят руководителя "Миноблавтотранса" Русака

Не смотря на то, что Русак, который уже два года находится под стражей, выглядит похудевшим, он до начала заседания суда улыбался пришедшим в суд родственникам, а также шутил, когда журналисты начали его фотографировать.

Прокурор считает, что вина Русака по всем пунктам обвинения в суде полностью доказана, об этом гособвинитель заявила в ходе прений сторон во вторник.

Гособвинитель отметила, что Русак умышленно совершил действия, повлекшие тяжкие последствия для предприятия. По словам прокурора в деле фигурирует сумма более 40 тысяч белорусских рублей.

Прокурор попросила суд при назначении наказания учесть то, что Русак погасил причиненный ущерб.

Русак обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса. По версии следствия, в общей сложности предприятию, которым руководил обвиняемый, было нанесено ущерба на сумму 450 миллионов, на имущество обвиняемого (автомобили, деньги, квартиры) наложен арест на 8 миллиардов.

Обвинение предъявлено сразу по нескольким статьям УК: ч. 1, 2 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц повторно), ч. 4 ст. 16 ч. 1 ст. 218 (организация умышленного повреждения имущества, повлекшего причинение ущерба в значительном размере), ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 424 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ч. 2 ст. 426 (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности).