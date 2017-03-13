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Новым министром труда назначена Ирина Костевич

14.03.2017 11:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Ирину Костевич министром труда и социальной защиты, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Новым министром труда назначена Ирина Костевич
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее Костевич занимала должность заместителя министра экономики.

Ирина Костевич родилась в 1967 году в Минске. Окончила в 1989 году Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В.В. Куйбышева, в 2002 году — Академию управления при президенте.

Работала в Госкомстате Беларуси, затем в министерстве статистики и анализа, с 2006 по 2008 год была заместителем главы этого ведомства.

В 2008-2015 годах Костевич занимала должность первого заместителя председателя Национального статистического комитета Беларуси, с января 2015 года — заместителя министра экономики.

Костевич также представляла Минэкономики в межведомственной рабочей группе по решению проблем индивидуальных предпринимателей.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси осталось без своего главы после того, как Марианна Щеткина, известная в стране как один из авторов пенсионной реформы, была избрана членом верхней палаты белорусского парламента. В январе 2017 года министром был назначен Валерий Малашко, однако спустя очень короткое время он перешел на пост министра здравоохранения, поскольку эта сфера является его основной профессией — Малашко по образованию медик и ранее курировал сферу медицины в Могилевском облисполкоме.

 
Теги: Минск
 
 
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До этого Костевич занимала должность заместителя министра экономики, она также известна как один из представителей органов госуправления в рабочей группе по...

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