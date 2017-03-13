В Гродно умерла четвертая пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате. Информацию об этом TUT.BY подтвердили на комбинате. От других комментариев там отказываются.

Известно, что женщина скончалась вчера, 13 марта.

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи пока воздерживаются от комментариев.

Напомним, 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе после взрыва пылевоздушной смеси ожоги от 50% тела и выше получили 5 работниц в возрасте от 42 до 54 лет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 428 Уголовного кодекса (Служебная халатность). Санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

Женщин госпитализировали , позже трех из них перевезли в Республиканский ожоговый центр в Минске.

10 марта в Минске умерла 51-летняя работница комбината. Позже умерла 44-летняя пострадавшая, которая находилась в Гродненской БСМП.

11 марта в Республиканском ожоговом центре скончалась еще одна пострадавшая.

Ранее врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно, тяжелое . Женщины были введены в состояние медикаментозной комы.