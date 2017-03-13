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Умерла четвертая пострадавшая во время взрыва на скидельском сахарном заводе
14.03.2017 11:29 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно умерла четвертая пострадавшая от взрыва на Скидельском сахарном комбинате. Информацию об этом TUT.BY подтвердили на комбинате. От других комментариев там отказываются.
Известно, что женщина скончалась вчера, 13 марта.
В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи пока воздерживаются от комментариев.
Напомним, 25 февраля на сахарном комбинате в Скиделе после
Женщин
10 марта в Минске
11 марта в Республиканском ожоговом центре
Ранее врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно,
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Ранее врачи рассказывали, что состояние двух пациенток, которые проходили лечение в Гродно, тяжелое.
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