После неудачной попытки продажи в 2016 году памятника архитектуры в Лошицком парке, власти решили реконструировать его своими силами. Речь идет о комплексе состоящем из служебного здания, винокурни и руин водяной мельницы. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Руины водяной мельницы

Напомним, летом 2016 года на аукцион был выставлен памятник архитектуры в Лошицком парке, который состоит из служебного здания на улице Чижевских, 17, винокурни и руин водяной мельницы на проезде Чижевских 5 и 6 соответственно. Правда, покупателей на этот объект не нашлось и теперь его ожидает реконструкция, рассказала начальник управления по распоряжению и использованию госимущества и контроля Мингоримущества Галина Артименя.

— На эти цели будут выделены бюджетные средства. Полагаем, что воссоздание памятника архитектуры в Лошицком парке станет достойным вкладом в приумножение знаковых мест столицы к ее 950-летию.

Кроме того, в 2017 году город попробует продать три новых объекта недвижимости. Это капитальное строение (столовая) на улице П. Бровки, 32, детский оздоровительный лагерь «Зеленое» и лагерь труда и отдыха «Свитанок» в Минском районе.

— Также выставим на торги 3 объекта, которые не удалось продать в 2016 году (бывший детский сад на улице Украинки, 12/4; незавершенное строительством незаконсервированное здание на улице Инженерной, 1Л, и насосную станцию на улице Инженерной, 1/10). Всего для продажи на аукционах были определены 18 объектов. В перечень также вошли 12 изолированных помещений, которые по своим размерам (от 40 до 300 квадратных метров) достаточно привлекательны для предпринимателей и ремесленников. Результаты последних аукционов на право аренды показали, что повышенным спросом пользуются именно такие помещения.