Шесть лет лишения свободы — такой приговор 13 марта услышал 53-летний бывший заместитель начальника управления ГАИ облисполкома Александр Самуль, который обвинялся в получении взятки и превышении служебных полномочий. Судебное разбирательство длилось 5 месяцев, сообщает «Витебский курьер».



Фото: «Витебский курьер»

Александра Самуля задержали в январе 2016 года. В течение 10 месяцев шло следствие. В ноябре уголовное дело направили в суд Первомайского района Витебска.

В процессе о взятках в ГАИ были еще два фигуранта — Андрей Гавриленок и Левон Оганесян.

Самуль обвинялся в том, что по договоренности освобождал людей от привлечения к административной ответственности. Кроме того, следствие установило факты получения незаконных вознаграждений. Бывший заместитель начальника ГАИ региона не признал вину ни по одному из вменяемых ему эпизодов.

Прокурор просил суд назначить Александру Самулю наказание в виде 7 лет лишения свободы. Защита полагала, что экс-заместителя начальника ГАИ нужно освободить от уголовной ответственности.

Последнее судебное заседание было открытым и прошло в актовом зале УВД облисполкома. На нем присутствовали сотрудники ГАИ со всего региона.

Судья Наталья Кораблина объявила Самулю приговор — 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества.

Андрея Гавриленка и Левона Оганесяна приговорили к ограничению свободы сроком на 4 года, без направления в исправительное учреждение открытого типа. Мужчин освободили из-под стражи в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.