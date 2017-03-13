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Фото дня. Павел и Ольга Северинцы на суде над участниками "Марша нетунеядцев" в Орше
14.03.2017 11:40 — Новости Общества | Tut.by
«Трымай мяне! Трымайся за мяне!». Самы кранальны кадр у аршанскім судзе падчас працэсу над Паўлам Севярынцам", — подписала этот снимок автор — витебская журналистка Елена Степанова. Фото
Павел и Ольга Северинцы просили у сотрудника милиции сесть рядом во время суда, но им это запретили. Тогда муж взял жену за руку за спиной у правоохранителя.
Напомним, суд Оршанского района и Орши 13 марта
Политика задержали накануне, в воскресенье,
На суде Северинец заявил, что имеет право на мирный протест, и свою вину не признал: «У краіне 23 гады дыктатарскі рэжым. Таму трэба выступаць мірна, што я і раблю».
Политик отметил, что жители Орши выразили на марше протеста 12 марта поразительную солидарность и активность: «Яны нагадвалі людзей, якія сыйшлі са старонак раманаў Караткевіча».
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"Трымай мяне! Трымайся за мяне!". Самы кранальны кадр у аршанскім судзе падчас працэсу над Паўлам Севярынцам", - подписала этот снимок автор - витебская журналистка...
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