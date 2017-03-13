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Фото дня. Павел и Ольга Северинцы на суде над участниками "Марша нетунеядцев" в Орше

14.03.2017 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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«Трымай мяне! Трымайся за мяне!». Самы кранальны кадр у аршанскім судзе падчас працэсу над Паўлам Севярынцам", — подписала этот снимок автор — витебская журналистка Елена Степанова. Фото размещено на ее странице в Фейсбуке.


Супруги Северинцы на суде в Орше 13 марта 2017 года. Фото: Елена Степанова

Павел и Ольга Северинцы просили у сотрудника милиции сесть рядом во время суда, но им это запретили. Тогда муж взял жену за руку за спиной у правоохранителя.

Напомним, суд Оршанского района и Орши 13 марта осудил сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца на 15 суток ареста. Судья посчитала, что он был организатором массового мероприятия.

Политика задержали накануне, в воскресенье, на «Марше нетунеядцев» в Орше. Ночь он провел в изоляторе временного содержания.

На суде Северинец заявил, что имеет право на мирный протест, и свою вину не признал: «У краіне 23 гады дыктатарскі рэжым. Таму трэба выступаць мірна, што я і раблю».

Политик отметил, что жители Орши выразили на марше протеста 12 марта поразительную солидарность и активность: «Яны нагадвалі людзей, якія сыйшлі са старонак раманаў Караткевіча».

 
 
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"Трымай мяне! Трымайся за мяне!". Самы кранальны кадр у аршанскім судзе падчас працэсу над Паўлам Севярынцам", - подписала этот снимок автор - витебская журналистка...

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