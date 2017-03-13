Определены площадки для выступлений уличных музыкантов в подземных переходах столицы с мая 2017-го по май 2018 года, сообщили агентству « Минск-Новости » в ГУ «Минскконцерт».



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В январе главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома анонсировало новый проект «Музыкальная карта Минска», согласно которому исполнители и коллективы могут на год получить официальное разрешение для выступления на улицах города.

— Прошлым летом заметным событием в жизни города стал фестиваль «Пешеходка». Каждую субботу в Верхний город приходило много людей, чтобы послушать уличных музыкантов. Мы подумали, что это может происходить и за пределами исторического центра на протяжении года, — рассказала тогда первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома — начальник управления культуры Виталина Рудикова.

На днях в интернете появилась карта площадок: это подземные пешеходные переходы к торговому центру «Столица», на пересечении ул. Ленина — пр. Независимости, на станциях метро «Каменная Горка» (выход в сторону торгового центра «Материк»), «Партизанская» (выход в сторону универмага «Беларусь»), «Пушкинская» (выход в сторону кинотеатра «Аврора»), «Тракторный завод» (выход в сторону бульвара Тракторостроителей), «Малиновка» (выход в сторону торгового центра «Простор»), «Уручье» (выход в сторону ул. Стариновской), «Петровщина» (выход в сторону медуниверситета), «Площадь Якуба Коласа» (выходы в сторону ЦУМа и в сторону Комаровского рынка), «Институт культуры» (выход в сторону Дома быта).





Как пояснил координатор проекта Владислав Пинчук, чтобы получить разрешение выступать в любом из этих мест, нужно до 1 мая заполнить заявку на сайте пешеходка.бел. Предварительный отбор участников проводит ГУ «Минскконцерт». Тех, чьи заявки будут одобрены, пригласят выступить на территории Верхнего города 13 мая — фактически на прослушивание, где жюри из профессиональных состоявшихся музыкантов оценит уровень всех исполнителей и определит, кто получит разрешение.

Требования к участникам — только живой звук, не более пяти человек в команде, максимальная программа длится два часа, никакой ненормативной лексики и призывов к насилию, пропаганды войны и так далее. Организаторы проекта занимаются рекламой всех выступлений. Самим исполнителям на месте также разрешается раздавать полиграфическую продукцию с информацией о себе и анонсами своих концертов.

Выступления уличных музыкантов, как и в прошлом году, пройдут с мая по сентябрь на территории Верхнего города в рамках фестиваля «Пешеходка».