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В Витебске возбудили уголовное дело по факту исчезновения троих подростков из многодетной семьи
14.03.2017 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Городской отдел Следственного комитета 11 марта возбудил уголовное дело по факту
7 марта в Октябрьский РОВД Витебска с заявлением о пропаже детей обратилась их мать. Она сообщила, что около 7.30 в этот день 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина ушли в школу. Однако там они не появились и домой не вернулись.
Следователи выяснили, что ученики 9-го и 11-го классов направились в витебский район Билево. Оттуда ребята, предположительно, на попутках доехали до Лиозно. В городском поселке их запечатлели камеры видеонаблюдения, когда дети покупали еду. Затем, вероятно, братья и сестра направились в Смоленск.
Перед уходом из дома дети оставили записку, взяли свои паспорта и деньги из семейного бюджета.
Местонахождение подростков пока не установлено. Следователи осмотрели дом, где проживают дети, изъяли записку и их фотографии.
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Напомним, в семье Дивиных воспитывается 8 детей, старший сын уже живет самостоятельно, находясь на учебе в США. Причиной ухода детей, по мнению отца Руслана Дивина, могло стать то, что они испугались наказания за проступок. Глава семьи узнал, что в отсутствие родителей ребята попробовали сигареты и алкоголь, и сообщил им, что по приезде домой серьезно поговорит с ними. После этого трое старших детей пропали.
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Ученики 9-го и 11-го классов направились в витебский район Билево. Оттуда ребята, предположительно, на попутках доехали до Лиозно. В городском поселке их запечатлели...
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