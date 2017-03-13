Городской отдел Следственного комитета 11 марта возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков из Витебска, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.



Слева направо: Екатерина Дивина (15 лет), Тимур Дивин (16 лет), Руслан Дивин (18 лет)

7 марта в Октябрьский РОВД Витебска с заявлением о пропаже детей обратилась их мать. Она сообщила, что около 7.30 в этот день 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина ушли в школу. Однако там они не появились и домой не вернулись.

Следователи выяснили, что ученики 9-го и 11-го классов направились в витебский район Билево . Оттуда ребята, предположительно, на попутках доехали до Лиозно. В городском поселке их запечатлели камеры видеонаблюдения, когда дети покупали еду. Затем, вероятно, братья и сестра направились в Смоленск.

Перед уходом из дома дети оставили записку, взяли свои паспорта и деньги из семейного бюджета.

Местонахождение подростков пока не установлено. Следователи осмотрели дом, где проживают дети, изъяли записку и их фотографии.

помогают российские коллеги. Милиционеры продолжают поиск подростков. Белорусским правоохранителямроссийские коллеги.

Напомним, в семье Дивиных воспитывается 8 детей, старший сын уже живет самостоятельно, находясь на учебе в США. Причиной ухода детей, по мнению отца Руслана Дивина, могло стать то, что они испугались наказания за проступок. Глава семьи узнал, что в отсутствие родителей ребята попробовали сигареты и алкоголь, и сообщил им, что по приезде домой серьезно поговорит с ними. После этого трое старших детей пропали.

Следователи обращаются к людям, которым что-либо известно о местонахождении подростков, или водителям, перевозившим детей за пределы Витебской области, с просьбой сообщить любую информацию в управление Следственного комитета по области по телефону: 8 (0212) 48-66-37.