МИНСК, 14 мар — Sputnik. Нотариусы будут бесплатно консультировать белорусов в среду, сообщил во вторник в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларуси помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

День Конституции Беларуси отмечают 15 марта — в день принятия главного закона страны в 1994-м году. В честь этого дня Белорусская нотариальная палата проводит акцию — бесплатные консультации для всех граждан.

"В течение рабочего дня среды каждое физическое лицо или представитель юридического лица смогут получить консультацию. Это — наша традиционная акция, подобные будут проходить также ко Дню Победы, Дню Независимости, Дню матери и Дню юриста", — рассказал Стрех.

По словам представителя палаты, в минувшем году в рамках подобных акций бесплатные консультации нотариусов получили более 27 тысяч белорусов. Однако он напомнил: бесплатно в этот день проходят лишь консультации.

Со списком и адресами нотариальных контор вы можете ознакомиться на сайте палаты .