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Белорусские нотариусы проконсультируют бесплатно в День конституции
14.03.2017 12:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Нотариусы будут бесплатно консультировать белорусов в среду, сообщил во вторник в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларуси помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.
День Конституции Беларуси отмечают 15 марта — в день принятия главного закона страны в 1994-м году. В честь этого дня Белорусская нотариальная палата проводит акцию — бесплатные консультации для всех граждан.
"В течение рабочего дня среды каждое физическое лицо или представитель юридического лица смогут получить консультацию. Это — наша традиционная акция, подобные будут проходить также ко Дню Победы, Дню Независимости, Дню матери и Дню юриста", — рассказал Стрех.
По словам представителя палаты, в минувшем году в рамках подобных акций бесплатные консультации нотариусов получили более 27 тысяч белорусов. Однако он напомнил: бесплатно в этот день проходят лишь консультации.
Со списком и адресами нотариальных контор вы можете ознакомиться на
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Акция Белорусской нотариальной палаты приурочена ко Дню Конституции Беларуси, который отмечается 15 марта.
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