В регионе практически пройден пик весеннего половодья, сообщили в облгидромете.

«Уже преобладает падение уровня воды в реках, подъем отмечается лишь в западной части области. К примеру, в Полоцке Западная Двина за сутки поднялась на 18 см. Локальные подъемы воды могут еще случаться, так как в России не везде сошел снег, могут оказать свое влияние и осадки, но в целом половодье идет на спад. Так, в Витебске за минувшие сутки Западная Двина упала на 13 см, уровень воды находится на отметке 482 см от „нуля поста“ при опасно высоком — 1020 см», — пояснили в облгидромете.

В этом году половодье в регионе наступило гораздо раньше обычного. «Сроки начала и пика весеннего половодья сместились примерно на 20−25 дней», — отметили специалисты.

По информации МЧС, в Сенненском и Лиозненском районах подтоплены дороги (по одному участку в каждом), на Лиознинщине также подтоплен мост. Но новых подтоплений в регионе не прогнозируется.