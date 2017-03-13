По мнению гособвинителя, вина Виктора Русака, бывшего руководителя Миноблавтотранса, полностью доказана. Прокурор просит приговорить его к 6 годам лишения свободы, конфисковать все имущество обвиняемого и оштрафовать его на 200 базовых величин (4600 рублей).



На Виктора Русака наручники надели в начале 2015 года. Фото: Катерина Борисевич

Сегодня в суде Первомайского района Минска начались прения по уголовному делу Виктора Русака, которого обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса. Свою вину он признал частично и чистосердечно раскаялся.

Русак не признает себя виновным в том, что хранил в гараже оружие, но прокурор с этим не согласен.

— Обвиняемый звонил дочери и просил «выкинуть то, что на полке справа». Именно там и нашли пистолет, — уточнила гособвинитель.

Словам Русака о том, что в гараже хранились деньги, следствие не поверило. Также прокурор считает, что вина по следующим эпизодами полностью доказана: Русак забрал себе плитку с вокзала в Борисове и перевез позже брату, ездил с женой на служебной машине за покупками в Вильнюс, устраивал банкеты в кафе за счет автопарка, передал телевизор «Самсунг» Миноблавтотранса своему сыну. Тем самым причинил существенный вред государственным и общественным интересам.

— Прошу признать Виктора Русака виновным и приговорить к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и штрафу в 200 базовых величин, — заявил в суде прокурор.

При наказании он просил учесть тот факт, что Русак добровольно погасил ущерб в 41 тысячу рублей, имеет положительные характеристики, не был судим. Еще во время расследования на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму в 500 тысяч долларов.

Виктор Русак руководил Миноблавтотрансом 10 лет — с 2005 года по 2015-й. Суд над бывшим чиновником длится с декабря 2016 года. В понедельник, 13 марта, в суде Первомайского района Минска прокурор перепредъявил обвинение . Итак, бывшего гендиректора ОАО «Миноблавтотранс» обвиняют по нескольким статьям УК: ч. 1, 2 ст. 210 «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», ч. 1 ст. 218 «Организация умышленного повреждения имущества, повлекшего причинение ущерба в значительном размере», ч. 2 ст. 295 «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия», ч. 3 ст. 424 «Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», ч. 2 ст. 426 «Превышение власти или служебных полномочий».