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Прокурор попросил приговорить бывшего гендиректора Миноблавтотранс к 6 годам лишения свободы
14.03.2017 12:25 — Новости Общества | Tut.by
По мнению гособвинителя, вина Виктора Русака, бывшего руководителя Миноблавтотранса, полностью доказана. Прокурор просит приговорить его к 6 годам лишения свободы, конфисковать все имущество обвиняемого и оштрафовать его на 200 базовых величин (4600 рублей).
Сегодня в суде Первомайского района Минска начались прения по уголовному делу Виктора Русака, которого обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса. Свою вину он признал частично и чистосердечно раскаялся.
Русак не признает себя виновным в том, что хранил в гараже оружие, но прокурор с этим не согласен.
— Обвиняемый звонил дочери и просил «выкинуть то, что на полке справа». Именно там и нашли пистолет, — уточнила гособвинитель.
Словам Русака о том, что в гараже хранились деньги, следствие не поверило. Также прокурор считает, что вина по следующим эпизодами полностью доказана: Русак забрал себе плитку с вокзала в Борисове и перевез позже брату, ездил с женой на служебной машине за покупками в Вильнюс, устраивал банкеты в кафе за счет автопарка, передал телевизор «Самсунг» Миноблавтотранса своему сыну. Тем самым причинил существенный вред государственным и общественным интересам.
— Прошу признать Виктора Русака виновным и приговорить к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и штрафу в 200 базовых величин, — заявил в суде прокурор.
При наказании он просил учесть тот факт, что Русак добровольно погасил ущерб в 41 тысячу рублей, имеет положительные характеристики, не был судим. Еще во время расследования на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму в 500 тысяч долларов.
Виктор Русак руководил Миноблавтотрансом 10 лет — с 2005 года по 2015-й. Суд над бывшим чиновником длится с декабря 2016 года. В понедельник, 13 марта, в суде Первомайского района Минска
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По мнению гособвинителя, вина Виктора Русака, бывшего руководителя Миноблавтотранса, полностью доказана. Прокурор просит приговорить его к 6 годам лишения...
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