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Доходы средней белорусской семьи в 2016 году были чуть больше Br962
14.03.2017 12:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Средний доход одного домашнего хозяйства Беларуси в 2016 году составил 962,3 рубля, при этом доходы в городах были традиционно больше, чем на селе, сообщает Национальный статистический комитет.
© Sputnik Илья Питалев
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в 2016 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили в городах и поселках городского типа 1034,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 773 рубля в месяц.
Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 906,3 рубля в месяц, из которых 677,7 рубля, или 74,8%, приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,5%, на покупку непродовольственных товаров — 31,6%, на оплату услуг — 23,6%.
По данным Белстата, в 2016 году 3% населения Беларуси имело среднедушевые располагаемые ресурсы до 150 рублей в месяц, свыше 800 рублей — 5,2%.
Ниже бюджета прожиточного минимума среднедушевые располагаемые ресурсы имело 5,1% населения, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 4,8%.
Всего 4,1% домашних хозяйств по итогам 2016 года относилось к малообеспеченным.
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В городах семьи располагали доходом более тысячи рублей в месяц, на селе – чуть менее 800 рублей, из этих сумм примерно 40% тратилось на питание.
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