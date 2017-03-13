МИНСК, 14 мар — Sputnik. Средний доход одного домашнего хозяйства Беларуси в 2016 году составил 962,3 рубля, при этом доходы в городах были традиционно больше, чем на селе, сообщает Национальный статистический комитет.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в 2016 году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили в городах и поселках городского типа 1034,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах — 773 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 906,3 рубля в месяц, из которых 677,7 рубля, или 74,8%, приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 41,5%, на покупку непродовольственных товаров — 31,6%, на оплату услуг — 23,6%.

По данным Белстата, в 2016 году 3% населения Беларуси имело среднедушевые располагаемые ресурсы до 150 рублей в месяц, свыше 800 рублей — 5,2%.

Ниже бюджета прожиточного минимума среднедушевые располагаемые ресурсы имело 5,1% населения, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 4,8%.

Всего 4,1% домашних хозяйств по итогам 2016 года относилось к малообеспеченным.