МИНСК, 14 мар — Sputnik. Трое детей, которые сбежали из дома в Витебске, обнаружены в России — городе Хабаровске, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

"Пропавшие в Витебске дети найдены. По информации, которая была направлена в МВД Российской Федерации, сотрудниками транспортной полиции сняты с поезда трое детей в городе Хабаровске", — сказала Сахарова.

Она также сообщила, что за подростками в Хабаровск уже вылетели родители.

При этом представитель УСК уточнила, что следователи продолжают работу по ранее возбужденному в связи с пропажей подростков уголовному делу.

Трое подростков — два брата и сестра, живущие в Витебске, пропали 7 марта. С заявлением об исчезновении детей в милицию обратилась их мать. Было известно, что 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина утром отправились в школу, но до нее не дошли, а затем не появились и дома. Следователи установили, что дети после Витебска отправились в Лиозно, а затем — в Смоленск. По данным УСК, при себе у подростков были паспорта и крупная сумма денег, которую они забрали из дома.