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"Тотальный диктант" в Минске напишут на 7 площадках
14.03.2017 12:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мар – Sputnik. Граждане Беларуси в текущем году снова смогут принять участие в международной образовательной акции "Тотальный диктант", которая пройдет 8 апреля, сообщила организатор диктанта в республике Инна Хозеева.
© Sputnik Кирилл Каллиников
Кроме белорусской столицы диктанты в апреле состоятся в Гомеле, Могилеве, Витебске, Мозыре.
"В Минске "Тотальный диктант" напишут на семи площадках: в Белорусском государственном медицинском университете, Научной библиотеке БНТУ, Российском центре науки и культуры, в кафе Профитроль и баре Bristle, а также в средних школах №49 и №217 Фрунзенского района", – сказала Хозеева.
По ее словам, регистрация на площадки проведения диктанта откроется 29 марта на сайте totaldict.ru.
Первый "Тотальный диктант" на
В текущем году автором текста Тотального диктанта стал Леонид Юзефович – русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов.
"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель ─ дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2016 году в акции приняли участие 146 тысяч человек по всему миру.
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Зарегистрироваться для участия в диктанте белорусы смогут на специальном сайте уже 29 марта.
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