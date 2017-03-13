Сбежавших из дома витебских подростков через неделю нашли в российском Хабаровске. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК Светлана Сахарова.



Слева направо: в серой майке — Тимур, в зеленой футболке — Руслан, рядом с ним — Инга (она была дома), затем — Катя, которая ушла вместе с братьями. Фото: архив семьи Дивиных

"Благодаря информации, которую направили в МВД России, сотрудники транспортной полиции сняли с поезда трех детей в Хабаровске. За ними вылетели родители. Следователи продолжают работу по уголовному делу", - отметила Светлана Сахарова.

Напомним, уголовное дело по факту исчезновения троих подростков из Витебска. городской отдел Следственного комитета возбудил 11 марта.

7 марта в Октябрьский РОВД Витебска с заявлением о пропаже детей обратилась их мать. Она сообщила, что около 7.30 в этот день 18-летний Руслан, 16-летний Тимур и 15-летняя Екатерина ушли в школу. Однако там они не появились и домой не вернулись.

Следователи выяснили, что ученики 9-го и 11-го классов направились в витебский район Билево. Оттуда ребята, предположительно, на попутках доехали до Лиозно. В городском поселке их запечатлели камеры видеонаблюдения, когда дети покупали еду. Затем, вероятно, братья и сестра направились в Смоленск.

Перед уходом из дома дети оставили записку, взяли свои паспорта и деньги из семейного бюджета. Следователи осмотрели дом, где проживают дети, изъяли записку и их фотографии.

Белорусским правоохранителям помогали российские коллеги.

В семье Дивиных воспитывается 8 детей, старший сын уже живет самостоятельно, находясь на учебе в США. Причиной ухода детей, по мнению отца Руслана Дивина, могло стать то, что они испугались наказания за проступок. Глава семьи узнал, что в отсутствие родителей ребята попробовали сигареты и алкоголь, и сообщил им, что по приезде домой серьезно поговорит с ними. После этого трое старших детей пропали.