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На витринах столичного ЦУМа появилась одежда от белорусских дизайнеров
14.03.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Подиумные коллекции белорусских дизайнеров украсили витрины ЦУМа, сообщили агентству «
— Благодаря сотрудничеству ЦУМа и дизайнеров Недели моды в Беларуси с весенних витрин на город смотрят манекены в нарядах из подиумных коллекций отечественных дизайнеров, — отметили в пресс-центре. — Эскиз разрабатывался полгода.
Манекены наряжены в одежду брендов Davidova, Alexandra Kozlovskaya, Nelva, Рorfira, Totallook, Ingrid Wondergelt. Дизайнерские коллекции планируется менять каждый месяц.
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Эскиз оформления витрин разрабатывался полгода.
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