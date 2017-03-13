﻿ На витринах столичного ЦУМа появилась одежда от белорусских дизайнеров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На витринах столичного ЦУМа появилась одежда от белорусских дизайнеров

14.03.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подиумные коллекции белорусских дизайнеров украсили витрины ЦУМа, сообщили агентству «Минск-Новости» в пресс-центре «Открытый подиум».


Фото: «Открытый подиум»

— Благодаря сотрудничеству ЦУМа и дизайнеров Недели моды в Беларуси с весенних витрин на город смотрят манекены в нарядах из подиумных коллекций отечественных дизайнеров, — отметили в пресс-центре. — Эскиз разрабатывался полгода.


Фото: «Открытый подиум»

Манекены наряжены в одежду брендов Davidova, Alexandra Kozlovskaya, Nelva, Рorfira, Totallook, Ingrid Wondergelt. Дизайнерские коллекции планируется менять каждый месяц.


Фото: «Открытый подиум»
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эскиз оформления витрин разрабатывался полгода.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Доходы средней белорусской семьи в 2016 году были чуть больше Br962
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика