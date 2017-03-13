Изобретательный житель Молодечно создал свою точку измерения погоды. Теперь горожане могут получать самые свежие данные о температуре воздуха, влажности и атмосферном давлении — метеопоказатели обновляются каждые пять минут.





Идея создать свою точку измерения погоды в Молодечно появилась три года назад, рассказал МЛЫН.BY Александр. С помощью микросхем и датчиков смастерил два устройства регистрации метеоданных.









Со временем был создан сайт для накопления информации и ее отображения, куда данные передаются со специальных устройств по Wi-Fi-модулям каждые пять минут. Кстати, по графикам можно сравнивать показатели температуры, влажности, давления с прошлогодними цифрами.





«Датчики регистрации метеоданных размещены на западной и восточной стороне квартиры, за окнами на улице. Объединенные показания с двух датчиков выводятся на сайт по минимальным значениям температуры и усредненному значению влажности, — пояснил Александр. — На базе метеоданных сайта были созданы расширения для браузера Chrome. Написана простая программа под Android, можно смотреть текущую погоду по телефону, что очень удобно».









Портативную метеостанцию Александр планирует модернизировать. Сейчас он прорабатывает возможность установки дозиметра для измерения радиационного фона в Молодечно.